Zde určitě upoutají kolem ní roztomilé malé domečky. Ochutnáme chladnou, křišťálově čistou vodu a pokračujeme rovně, až narazíme na lesní cestu vedoucí vpravo, dáme se právě po ní. Projdeme krátce lesem a dál kolem pastviny až dojdeme k rybníku s názvem, který bychom si mohli zkusit společně uhodnout.

Rybník se jmenuje podle toho, co možná právě čtete, protože je to i v této době stále zdroj plný informací. Těžká hádanka? Možná se hodí nápověda. správná odpověď může být třeba Noviny, Časopis nebo Kniha. Když neuhodnete, nevadí, určitě stojí za to, se na chvilku zastavit a rozhlédnout se po zamrzlé vodní hladině nebo se projít po hrázi a obdivovat mohutné letité stromy. Mějte ale na paměti, že dále musíte jít stále po cestě s oranžovým zbarvením. Za necelý kilometr dojdete zpět do výchozího bodu nebo ke svému autu.

Když jsme již v této malebné obci, kde se nedá přehlédnout pěkně udržovaná kaplička, byla by škoda, kdybychom se nepodívali na další zajímavou přírodní lokalitu, ke které vede také pohodlná a nenáročná cesta, a to k Černému jezírku, zvanému též Liebusovo. To bylo obnoveno státním podnikem Vojenské lesy a statky České republiky v roce 2013.

Dostaneme se k němu po hlavní silnici, a i tentokrát budeme míjet zmiňovaný transformátor, který budeme mít po pravé straně silnice, projedeme kolem v zatáčce, až na konec obce, kde je točna pro autobusy se vydáme se do ulice vlevo. Po chvilce se dostaneme přímo pod les. Tady nás pohodlná lesní cesta za několik minut dovede na krásné místo s jezírkem, které jistě okouzlí každého návštěvníka, ať v zimě nebo v létě.

Autor: Naďa Kolenská

