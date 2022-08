Ještě ráno spustil prudký liják, ale naštěstí neměl dlouhého trvání. Díky němu jsem si však dal kafe z automatu a mohl alespoň krátce poznat zajímavého vandrovníka, co šlape trasou Středozemím projektu Via Czechia. Protože i já absolvoval již pár etap, rád jsem pohovořil s někým, kdo také ví, o čem je řeč. navíc jeho, jak to jen říci, vozíček mě opravdu zaujal.

Tip na výlet: Kamenný stolec, tvrz i vila Jana Herbena. Toulejte se Votickem

A pak jsem se vydal na pouť i já. Nejdříve po cyklostezce Sedlčany - Prčice, po dešti to bylo fajn, ale brzy to začala být nuda. Naštěstí jsem posléze odbočil přes pole do lesa, kde měla být ona svatyně. A skutečně byla, leží pod starou třešní a je pro ležícího, takže jsem ji nevyužil. V les jsem si i uvařil a poté se vydal neprozkoumanými stezkami podél luk a polí až do Kvasejovic k oblíbené hospůdce. Po náležitém občerstvení jsem zamířil do cíle svého výšlapu.

Bylo to fajn a navíc ještě zajímavé, mimo to jsem se pěkně prošel. Jestli máte zájem, zde něco i pro vás. Trasa je vhodná pro pěší i cyklisty.

mapa: https://mapy.cz/s/gevenorese

Míroslav Fiala