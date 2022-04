"Účastnilo se jí v předešlých letech až na 30 družstev. Letos to bylo jen 5 družstev a to muži SDH Rožmitál, SDH ženy 1 Rožmitál a SDH ženy 2 Rožmitál. Vzácnými hosty, kteří se zúčastnili se dvěma družstvy, byli dobrovolní hasiči Sigetec z Chorvatska, kteří nakonec soutěž vyhráli. Letos se pořadatelé rozhodli, že to bude ročník poslední a tak putovní erb města Rožmitál pod Třemšínem poputuje již nadobro do Chorvatska. Návštěva spřáteleného hasičského sboru z Chorvatska dorazila již v pátek.