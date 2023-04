/FOTOGALERIE, VIDEO/ Sobota 1. dubna je dnem, kdy se v Příbrami bude konat hned několik akcí spojených s letošním zahájením turistické sezóny. Těšit se můžete na komentované prohlídky města, farmářské trhy s velikonoční tematikou nebo program v Hornickém muzeu.

Hornické muzeum Příbram - Velikonoce v hornickém domku - zdobení vajec. | Foto: archiv Hornického muzea Příbram

S jarem přichází doba, kdy města, obce, muzea, galerie a nejrůznější spolky začínají pořádat více akcí, a především se začíná více cestovat. V Příbrami turistickou sezónu zahájíme již v sobotu 1. dubna programem, ve kterém si vyberou malí i velcí Příbramané a návštěvníci města.

První dubnovou sobotu se na Dvořákově nábřeží budou konat tradiční farmářské trhy, které jsou tentokrát obohaceny o velikonoční dílničky, ve kterých se malí návštěvníci budou moci naučit plést pomlázky a nazdobí si svoji originální kraslici. Trhy budou probíhat v čase od 8 do 12 hodin.

Pochod Čertova podkova vedl malebnou krajinou po hřebenech Českého Meránu

Se zahájením turistické sezony je spojena také návštěva dvou příbramských dominant. Po celý den, tedy od 9 do 17 hodin je pro návštěvníky připravena prohlídka svatohorského muzea. Expozice zájemce provede historií Svaté Hory od jejího založení až do dnešní doby. Na otázku, jaké nálezy odhalila nedávná rekonstrukce najdete odpovědi v interaktivní výstavě, která zaujme děti i dospělé. Pro tento den je vstupné do svatohorského muzea pro všechny návštěvníky poloviční.

Ze Svaté Hory se můžeme přesunout do hornického domku na Březových Horách, kde v čase od 10 do 17 hodin bude probíhat program s názvem Velikonoce v hornickém domku. Návštěvníci akce pořádané Hornickým muzeem Příbram se přenesou do hornické domácnosti začátku 20. století. Zájemci si mohou vlastnoručně vyzkoušet pletení pomlázek, pečení jidášů, zdobení vajíček, výrobu rákosových píšťalek.

Zdroj: Youtube

Na sobotu 1. dubna jsou připraveny také komentované procházky centrem Příbrami. Spolu s průvodkyní nás čeká cesta po historickém centru královského horního města. Procházky začínají v 9.30 a ve 14 hodin u Informačního centra města Příbram v Pražské ulici 129. Kapacita je omezena na 20 osob, proto je lepší si rezervovat místa předem na e-mailu info@pribram.eu nebo na telefonu 773 747 843. Procházka je zdarma.

Program na zahájení turistické sezóny je pestrý, a své by si měl najít každý. Pro všechny výletníky navíc v den, v čase od 9 do 17 hodin bude v informačním centru v Pražské ulici připravena malá pozornost.

Eva Švehlová, Město Příbram