Do tohoto lázeňského městečka, které je známé díky své sklářské tradici a turismu, zavítalo více jak 450 králů z celé diecéze Řezno. Koledníci se sešli v aule místní školy, která posloužila jako místo na převlečení do pestrých královských kostýmů. Poté se vydali průvodem do místního kostela, kde je u vchodu přivítal biskup Rudolf Voderholzer z Řezna.