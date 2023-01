Na Svaté Hoře skauti rozdali lidem Betlémské světlo a zazpívali koledy



Na svátek Tří králů bude v režii Charity Příbram zahájena Tříkrálová sbírka. Výtěžek ze sbírky bude v letošním roce určen na obnovu vybavení Denního stacionáře. Přispět do sbírky je možné hned několika způsoby – koledníkům přímo v ulicích, do kasiček Charity Příbram, které budou umístěny tentokrát v Denním stacionáři na náměstí T. G. Masaryka a na Svaté Hoře. Přispět do sbírky je také možné online.

Co znamenají iniciály psané na dveře?

Nápis K+M+B+2023 si mnozí mylně vykládají jako zkratku jmen králů. Ve skutečnosti jsou tato tři písmena odvozena od věty Christus Mansionem Benedicat, což v překladu znamená „Kriste, požehnej toto obydlí.“ Plusy jsou třemi křížky, které symbolizují Nejsvětější Trojici. Ke svátku Tří králů se váže také řada pranostik, zde alespoň pár z nich:

- Na Tři krále o hodinu dále.

- Je-li na Tři krále větrno, bude úrodno.

- Bude-li na Tři krále mnoho hvězd, urodí se mnoho brambor.

- Je-li tříkrálová noc hvězdnatá, budou se rodit beránci, býčci, kozlíci a kluci.

- Na Tři krále mrzne ve dne i v noci stále.

Autor: Eva Švehlová