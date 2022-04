"V pátek 25. února jsme začali pořádat humanitární sbírku, která je z části použitá pro vytvoření nutného zázemí v sokolovně pro ubytování uprchlíků a část je použita pro podporu přímo na Ukrajině. Spojili jsme se s ukrajinskou stranou a začali sami aktivně nabízet ubytování pro lidi, kteří u nás po útěku z Ukrajiny nemají žádné příbuzné, kamarády, známé, kde by mohli být po tuto nutnou dobu ubytováni. Tím, že jsme byli v širokém okolí první, kteří neváhali a ihned se zapojili pomáhat, začaly se z okolních spolků, obcí a měst sjíždět lidé a přivážet potřebné humanitární věci. Na sále sokolovny a v přilehlých místnostech jsme postupně vytvořili kóje, které zajišťují alespoň nezbytné soukromí, zřídili jsme dětskou hernu. Zajistili jsme matrace, postele, přikrývky pro děti a dospělé a prostor pro uskladnění vybraných humanitárních prostředků na základě předem definovaného seznamu, jako jsou léky, jídlo, oblečené, spací pytle, papíry, svíčky, svítilny a jiné potřebné věci to terénu. Pro potřebné zázemí bylo nutné dokoupit, či dary zajistit sušáky na prádlo, pračku, vybavení do kuchyně, hygienické pomůcky a na častější bázi provádět nutné opravy dané vyšší využití sokolovny, internetové připojení a jiné."

"Postupně se sokolovna začala plnit jak věcmi, tak i dětmi a ženami, jejichž počet kolísá mezi 25-35 ubytovanými. Každému novému ubytovanému se snažíme pomoct s nutnou registrací, zprostředkovat lékařskou pomoc a zajistit nutnou stravu, také pro děti docházku do místní školy na neutrální předměty (hudební výchova, pracovní činnosti, tělovýchova). Každý pátek naše jednota cvičí v rámci Sokolské všestrannosti, kam je dětem samozřejmě zdarma umožněn vstup. 9. března proběhlo vypravení plného kamiónu s humanitární pomocí na Ukrajinu, kam také úspěšně po několika dnech dojel."

Aktuální informace najdete na facebookových stránkách TJ Sokola Malá Hraštice, kde několikrát do týdne informují spoluobčany o potřebě a stávajícím stavu.

Autor: Lukáš Černý, Patrik Sabon