Určitě jste už v těchto restauracích byli. Poznáváte ale jejich starší verzi?

/FOTOGALERIE/ Opět můžeme zavítat do našich oblíbených restaurací a hospod nebo třeba na akci do kulturního domu, i když jen s papírem. Poznáme ale jejich historii? Víme, jak vypadaly před renovací či změnou majitele? Jiří Řehounek vytáhl ze svého archivu pár fotografií s jejich starší vizáží. Podívejte se, zda je mezi nimi i to vaše oblíbené místo ke stolování.