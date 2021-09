Jako každý rok i letos tradičně uzavře autocrossovou sezonu podnik na sedlčanské kotlině. Autoklub RAC Sedlčany bude o víkendu 2. a 3. října hostit závěrečný podnik mezinárodního mistrovství České republiky a jezdci budou bojovat o každý bod do celkového pořadí. Na trati se představí špička domácího seriálu v rozmanitých divizích.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.