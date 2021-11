Centrum pomoci Paměti národa, které přímo pomáhá odbojářům a veteránům. Sbírku už sedmým rokem organizuje Post Bellum. Samotný Den válečných veteránů 11. listopadu se u nás připomíná od roku 2001.

Přispět libovolnou částkou do sbírky a pořídit si makový květ, který si na Den veteránů připínáme na šaty, bude možné na více než 800 místech České republiky. Podpořit sbírku lze také online www.denveteranu.cz. Za každý příspěvek organizátoři sbírky zapíchnou symbolický květ vlčího máku do připravených záhonů na veřejných prostranstvích vybraných měst.

„Covid nás loni strašně poškodil, lidé se báli i skoro vycházet. Letos věřím, že to bude nádherné a celá země – metaforicky řečeno – zavoní vlčím mákem. Kdo si koupí kvítek u Paměti národa, skutečně pomůže těm nejstarším odbojářům nejen z války, ale i lidem, kteří se statečně postavili totalitě za komunismu,“ přibližuje Mikuláš Kroupa, zakladatel a ředitel neziskové organizace Post Bellum.

Část výtěžku ze sbírky půjde na Centrum pomoci Paměti národa, které vzniklo loni. „Centrum pomoci se rozbíhá a postupně chceme působit ve všech krajích. Pomáháme starým lidem, jak potřebují. Někomu nakoupíme, jinému vyvenčíme psa, opravíme televizi, koupíme novou polohovací postel. Nejčastěji ale tito staří lidé trpí izolací, takže s nimi mluvíme, navštěvujeme, dokumentujeme jejich životní příběhy,“ vysvětluje Kroupa.

O Centru pomoci Paměti národa vše naleznete na webu www.hrdinove.cz/.

Ministerstvo obrany: 188 žijících veteránů

Jak uvádí Ministerstvo obrany, v současné době žije v Česku posledních 188 válečných veteránů z druhé světové války. Jejich počet se každý rok významně snižuje. „Také proto je nutné příběhy našich novodobých hrdinů v naší historické paměti uchovat. Pokud to neuděláme my, ti, co přijdou po nás, takovou příležitost už nedostanou,“ říká Kroupa. „Květy a maková políčka jsou symbolem naší úcty,“ dodává.

Archiv Paměti národa obsahuje více než 13 tisíc příběhů

Díky výtěžku sbírky v ročníku 2020 byly v magazínu Paměti národa publikovány vzpomínky například paní Marie Dubské, která se aktivně účastnila pražského povstání v květnu 1945. Peníze vybrané za vlčí máky v předchozích letech také umožnily další desítky příběhů pamětníků přeložit do angličtiny, doplnit o archivní materiály či fotografie a připravit tak, aby byly zpřístupněny široké veřejnosti, studentům i badatelům nejen v oblasti historie.

Ve veřejně přístupném archivu Paměti národa je v současnosti uloženo více než sedm tisíc nahrávek, včetně téměř 900 příběhů válečných veteránů z druhé světové války a více než tisíc účastníků třetího odboje. Databáze obsahuje celkem 13 tisíc příběhů pamětníků.

Proč je symbolem Dne veteránů vlčí mák?



Červený květ vlčího máku vyrůstal na hrobech vojáků, kteří padli v bojích 1. světové války. Květy spatřil vyrůstat z hrobů a zákopů na flanderských bojištích kanadský vojenský lékař, podplukovník John McCrae. Ošetřoval mnoho zraněných a mezi umírajícími byl i jeho nejbližší přítel. Lékař napsal rukou na kousek papíru báseň:

„Na polích ve Flandrech divoké máky rostou, tam mezi kříži, řada za řadou. Zde ležíme. Nahoře mezi červánky, je možná slyšet zpívat skřivánky, zde dole kanóny jen svou píseň řvou…

Náš boj však zase jiní převezmou. Do vašich rukou dáme my teď svou hořící pochodeň a vy ji neste dál.

Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal, že jsme tu padli zbytečně. Jen máky porostou na polích flanderských.“

Lístek s verši John McCrae vytrousil z kapsy, zvedl jej důstojník a verše se mu zalíbily. Zaslal je do Anglie, kde je zveřejnili v časopise Punch a BBC. Báseň se proslavila. Vlčí mák se stal symbolem válečných veteránů a úcty k nim.



Proč je 11. listopad Den válečných veteránů



Dne 11. listopadu 1918 byl ve vlaku nedaleko francouzského města Compiègne příměřím ukončen do té doby nejkrvavější válečný konflikt, který přinesl utrpení a smrt milionů lidí. Datum konce první světové války se později stal památným Dnem veteránů a všech, kteří se v uniformě nebo civilu zapojili do boje za svobodu a demokracii. Tradice „vlčích máků“ se rozšířila především ve Velké Británii, USA a dále do dalších zemích. Komunistický režim v Československu o tuto tradici nestál. K evropské oslavě válečných veteránů se republika připojila až v roce 2001, kdy byl 11. listopad i u nás ustanoven Dnem válečných veteránů.

Autor: Radek Pavlovič

