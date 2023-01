Olověný zvon je oxymóron v mnoha ohledech. Odlitím zvonu z olova autor popře základní atribut všech zvonů, tj. schopnost znít. Olověný zvon je němý, protože díky vysoké hustotě olova se v něm zvuk nešíří. Naopak se používá jako izolace proti zvuku a vibracím. Je takový zvon ještě zvonem a jaký smysl má ho vytvářet? Za zmínku stojí i fakt, že v rovině náboženské je zvon vykládán jako prostředník mezi Bohem a člověkem; po staletí zvuk zvonu svolával k bohoslužbám a odměřoval čas.

Druhá rovina zájmu autora vychází ze zkoumání zvláštních fyzikálně-chemických vlastností olova. Tento typ uvažování ho vede k různým experimentům. Zaujala ho skutečnost, že olovo se při tuhnutí začíná výrazně smršťovat. Při chladnutí tuhé krystalické fáze atomy dokončují své postavení v krystalické mřížce a pro odlitek to znamená, že se mění jeho lineární rozměry. Odlil proto do formy dvě prostorová tělesa – krychli a čtyřstěn (plánovaný je i odlitek koule) o stejné hmotnosti, aby mohl sledovat, jak tuhnutí bude tělesa deformovat.

Co vede umělce k tomu, aby ze střechy lil olovo do sudu se studenou vodou? Jde o další volný okruh autorova zájmu. Olovo jako každý kov je látka s krystalickou strukturou. Podle toho, zda je čisté nebo legované jiným kovem vytváří různě velké krystaly, ale ve hře jsou i jiné veličiny – rychlost lití, objem taveniny a její teplota. Objekty vzniklé litím z výšky mají výraznou krystalickou strukturu na rozdíl od zmíněných objektů čtyřstěnu a krychle. To, jakým způsobem se kov chová při zpracování, je technologické dědictví zdejších kovolijců, v širším kontextu se jedná o průmyslové dědictví regionu, kde se z olověných rud nejprve získávalo stříbro, později i čisté olovo.

Nejen naznačené myšlenkové postupy se objeví v nějaké formě na výstavě, konceptuálně je promýšlen technologický postup odlévaní soch, kdy si Martin Zet pohrává se záměnou pozitivního a negativního tvaru odlitku, ale pracuje například i se schopností olova odstínit radiové záření anebo prastarou antickou tradicí lití olova jako technikou věštění budoucnosti, která je dnes součástí vánočních a novoročních tradic mnoha evropských zemí. Ale protože je prokázáno, že olovo je toxický kov, připravované veřejné vánoční lití bude provedeno obdobným způsobem s cínem.

Zveme návštěvníky, aby se v galerii potkali s olovem, které alchymisté považovali za nejstarší ze sedmi základních kovů. Z nebeských těles mu byl patronem „chromý, pomalu se ploužící Saturn“, který jako by svým pohybem odkazoval na těžkou, pomalu se pohybující hmotu.

Pavla Matějů