Akci uspořádalo Město Rožmitál pod Třemšínem ve spolupráci s firmou Kaiser s. r. o., Českým rybářským svazem - místní organizací Rožmitál p. Tř. a Středočeským územním svazem, Mysliveckým spolkem Rožmitál p. Tř., Českým svazem včelařů - ZO Rožmitál pod Třemšínem a Českým svazem chovatelů – ZO Rožmitál pod Třemšínem. Dík patří všem, kteří se na akci podíleli i všem, kteří si přišli užít do rožmitálského sportovně-rekreačního areálu příjemný den.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.