V Základní škole Propojení začali se zkušebním testováním žáků na covid

S pilotním programem dobrovolního testování žáků prvního stupně na covid – 19 začala v pondělí 15. února sedlčanská Základní škola Propojení. Do neinvazivního testování se zapojilo až 85 procent žáků prvních a druhých ročníků. Jedná se o jednoduchý úkon, kdy žák pouze stáhne roušku a plivne do připravené plastikové nádoby. Testy provádí příbramská zubní lékařka Laura Roden, která je do pár minut i vyhodnotí. Pozitivní výsledek znamená pro žáka automaticky domácí karanténu.

Na základní škole Propojení v Sedlčanech začali zkušební testování žáků prvních a druhých ročníků na covid - 19. | Foto: archiv školy