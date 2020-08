V zákulisí táborových příběhů

Čtenář reportér





Jak to v zákulisí táborů vypadá? Ve skutečnosti nejde o sklad kostýmů a rekvizit, které ruku v ruce s programem chystají pionýrští dobrovolníci často už od chvíle, kdy skončil předchozí tábor. Ještě o kousek dál, dětským očím skryto, je to, co vedoucí prostřednictvím táborových her, scének, rituálů i plnění všedních povinností dětem předávají. Jde však o to podstatné, co si děti ve skutečnosti odnášejí, dobrodružný obal (hra) je především forma, sice také důležitá, ale klíčové je to, co obsahuje.

Fotografie z pionýrských táborů | Foto: Jakub Kořínek