Kromě toho mohou nahlédnout pod ruce šikovným řemeslníkům a původní vánoční zvyky a další rukodělnou tvorbu si mohou sami také vyzkoušet – zhotoví si tak vlastní betlémovou figurku, upečou a ozdobí perníčky nebo si vyrobí originální korálkovou ozdobu. Vžijí se tak do atmosféry doby před sto a více lety, kdy se hornická rodina chystala na příchod Vánoc. Vstupné je 40 korun, předchozí rezervace na čísle 318 626 307 je nutná. U vstupu se návštěvníci musí prokázat dokladem o očkování nebo prodělání nemoci covid-19, děti nad 12 let se mohou prokázat PCR testem. Děti mladší 12 let žádné potvrzení nepotřebují.