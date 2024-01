Už se to blíží! Jeden z nejlepších, nejkrásnějších a nejveselejších karnevalů letošního roku. Karneval pro malé i velké s animátory z Veselé rodiny nabídne opět bezvadný program a spoustu zábavy! Pojďte se s námi přenést do kouzelného světa plného princezen, rytířů, zvířátek, šašků, policajtů, čarodějnic a dalších postav! Veselý karneval se uskuteční v neděli 11. února od 15.30 hodin v Kulturním domě Dobříš.

Veselý karneval se v Dobříši koná 11. února. | Foto: Klára Špínová

Toto je jedinečná příležitost, kdy se i dospělí mohou vrátit zpátky do dětských let. Kostýmy jsou tady totiž vítány nejen u dětí, ale i u maminek a tatínků, klidně s sebou přiveďte i babičku, dědu, tetu a užijte si prima veselé odpoledne s celou rodinou!

„Veselý karneval v Dobříši je úžasná akce, kterou si nikdy nechceme nechat ujít. Nejen, že se těší děti, ale i my s manželem vymýšlíme, za co letos půjdeme,” těší se maminka Míša, která nám také řekla, že ji vždy dostane krásná výzdoba a program s hrami a soutěžemi i pro dospělé.

A na co se letos můžete těšit? K tanci a poslechu bude hrát živá hudba, která celé akci dodá ten správný šmrnc. Užijeme si hry i soutěže a taky úžasné maskoty!

Připraven bude dvouhodinový program vedený veselými animátory, kteří moc dobře vědí, co děti baví nejvíce a jak je rozesmát. Těšit se na zábavu ale mohou i dospělí, kteří rozhodně nepřijdou zkrátka.

Ovšem pozor, kapacita dobříšského kulturáku je omezena, a tak je třeba si svá místa rezervovat dostatečně včas.

Také letos se mohou všichni návštěvníci těšit na bohatou balónkovou výzdobu, dárky, ale i oblíbené třpytivé tetování pro kluky i holky. Chybět nebude ani oblíbená cukrová vata v několika příchutích. A těšit se můžete také na bohatou tombolu plnou krásných cen!

Na všechny masky z našeho světa, ale i říše pohádek a kouzel se těší animátoři z Veselé rodiny!

„Veselý karneval je pro nás vždy takový start do dalšího roku, na který se všichni těšíme! Každý rok vymýšlíme něco nového a snažíme se udělat program co možná nejzábavnější nejen pro děti. Letos věříme, že úspěch sklidí oblíbení maskoti, kteří už se na náš Veselý karneval chytají. Která oblíbená postava k nám dorazí však zůstane do poslední chvíle překvapením,“ usmívá se organizátorka akce Denisa.

