Panenky ze všech koutů naší republiky zaplnily o víkendu velký divadelní sál

/FOTOGALERIE/ A je to tady. Panenky a další hračky z mnoha míst naší republiky dorazily do společně se svými sběrateli do Příbrami. V Divadle A. Dvořáka byla v sobotu a neděli veřejnosti zpřístupněna výstava Víkend s panenkami. Vždyť zdejší tradice byla veliká. Velký divadelní sál zaplnily hračky sběratelů – kočárky, nábyteček, autíčka, medvídci, ale především panenky.

Výstava Víkend s panenkami v Divadle A. Dvořáka v Příbrami. | Foto: Květa Hrbáčková