/FOTOGALERIE/ Vojáci z 13. dělostřeleckého pluku už po několik let plní dětská přání a nakupují vánoční dárky dětem do dětských domovů. Středočeši se tak nemusí bát, že by se nějaké dítko pod stromečkem kabonilo.

Ježíškovi pomocníci, zástupci 13. dp a ředitelka DD Solenice - Olga Vernerová. | Foto: 13. dělostřelecký pluk „Jaselský“

V listopadu každého roku se na pluku shromáždí kreslená a psaná přání od dětí z dětských domovu středočeského kraje. Již několik let spolupracují jinečtí vojáci s DD Pepa Příbram, DD Solenice a s organizací Dejme dětem šanci. Na stovku rozličných dárků a přání se snažili splnit vojáci, vojákyně a občanští zaměstnanci 13. dělostřeleckého pluku.

Malé děti si nejčastěji přejí stavebnice, panenky a knížky. Adolescenty zas potěší oblečení anebo výbava do bytů. Někteří se totiž chystají vykročit do světa dospělých a osamostatnit se, a proto potřebují pomoc i s materiálním zabezpečením. Povlečení, ručníky anebo nádobí jsou tak vítaným dárkem.

“Vaše dárky přispívají každý rok ke krásné vánoční atmosféře u stromečku, přinášejí radost jak malým, tak velkým dětem. Ti starší si často přejí praktické dárky. Možná si říkáte, proč to chtějí? Věřte, že si ty hrnky a talíře, povlečení, někdy žehličku apod. hýčkají a když od nás jako dospělí odcházejí, nesou si pyšně i toto vybavení,“ uvedla Olga Vernerová, ředitelka DD Solenice.

Letos poprvé vojáci navíc plnili i přání dětí v podobě zaplacení lyžařských výcviků a nakoupení vybavení na hory. Díky vybraným penězům tak mohou kluci a holky jet za sněhem jako ostatní děti ze třídy s rodinným zázemím a naučit se tak lyžovat. „Kdo ví, třeba je mezi nimi nová Eva Adamczyková a bude reprezentovat AČR za Duklu,“ říká se smíchem o sbírce velitel pluku plukovník Jan Cífka a dodává, „děti z dětských domovů podporujeme roky a děláme to moc rádi. Nejen materiálně a finančně, ale i tím, že je zveme na Den dětí anebo jim zas pomáháme organizovat jejich aktivity.“

Organizaci Dejme dětem šanci podporují jinečtí vojáci i mimo Vánoční čas. Pravidelně vystupují s Bojem zblízka při jejich nadačních dnech a zároveň jsou na akci i k ruce pořadatelkám. „Dělostřelci nám pomáhají při organizaci akce Běháme pro děti, kde jejich síly rádi využíváme a radost z jejich přítomnosti mají i účastníci akce, kterým opakovaně předvádí ukázky. Jako jeden muž pak i sami vybíhají do běžeckého závodu. Děkujeme všem, kteří se do podpory „našich dětí“, které nemohou trávit Vánoce se svojí rodinou zapojují,“ řekla Michaela Chovancová, zakladatelka a ředitelka DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s., která pomáhá dětem již od roku 2011.

Vychovatelé se nenápadně vyptávaly, při zábavném odpoledni děti kreslily přání, vyprávěly, co by si přály. Vše bylo pečlivě zaznamenáno a předáno Ježíškovým pomocníkům dělostřelcům. Všechny dárky byly tajně pořízeny, zabaleny, popsány a dovezeny do rukou ředitelů dětských domovů.

Díky tajné misi, tak budou mít děti opravdové překvapení pod stromečkem. „Tohle všechno je to, co nás už mnoho let naplňuje a dělá šťastnými, protože ne každý má to štěstí a může trávit Štědrý večer v rodinném kruhu. Rádi pomáháme a vytváříme pro děti nezapomenutelné zážitky.“ nadrotmistryně Michaela Sztankovicsová, Ježíškův pomocník.