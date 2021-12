Přes 20 různých sportovních kurzů



V letošním roce v nabídce naleznete kurzy pro děti už od jednoho roku věku. Mezi novinky patří kurzy Hooping+cirkohrátky, balet, disko aerobik. Na své si přijdou i ti, kteří mají rádi atletiku a parkour.



Zápisy do sportovních kurzů a závodních oddílů probíhají od pondělí 6. září do čtvrtka 9. září 2021 vždy od 14:00 do 18:00 hod. na recepci ASOD v budově orlovny, (za Penny Marketem, pod budovou Policie ČR).

Pravidelné lekce startují od pondělí 13. září. V rámci týdne 13 až 17. září bude v orlovně probíhat Týden otevřených dveří pro děti, během kterých je možnost vyzkoušet jakýkoli kurz zdarma.

Podrobné informace ke sportovním kurzům naleznete na našich internetových stránkách ZDE nebo na oficiálním Facebooku a Instagramu ASOD.