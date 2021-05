Můžete tak vyrazit na výlet, a přitom se dozvědět spoustu informací, plnit zábavné úkoly a podívat se na místa, kam by vás možná vaše cesty nezavedly. Hry jsou navíc zajímavé pro celou rodinu, takže zabavíte i děti, které to budou brát jako bojovku a nebude jim vadit, že u toho nachodí několik kilometrů.

Mobilní telefon jako průvodce po městě

Existuje hned několik aplikací, které vám umožní proměnit procházku v dobrodružnou výpravu. Vybrat si můžete, jestli vás zajímá historie, nebo se chcete vydat do světa pohádek nebo třeba po stopách významných filmů či stavitelů. Hra se odehrává v kulisách města a často může být i vaším průvodcem, dozvíte se o historických okamžicích, prožijete důležité události a nebo se z vás stane rytíř, který se bude snažit osvobodit princeznu. Výprava funguje jako hledání kešek, dojdete na místo, které máte za úkol objevit, tam se dozvíte informace pro další cestu. Například v Kroměříži si můžete zahrát hru s názvem Kde je Giovanni. Město Kroměříž je v troskách po proběhlé třicetileté válce! Přijmi veledůležitou roli biskupova písaře a pomoz mu najít ztraceného dvorního architekta Giovanniho Pietro Tencallu. Společně opět pozvednete slávu města přezdívaného Hanácké Athény! Podobných her je celá řada, najdete je například na geofun.cz.

Venkovní hru s mobilním telefonem v ruce si připravil také Zámek Žďár nad Sázavou, která se jmenuje Santiniho hvězda ve Žďáru nad Sázavou. Žďár nad Sázavou je se slavným stavitel historicky spjat, je autorem kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (památku UNESCO) a dalších staveb v okolí, také nedalekého zámku. Právě zde hra začíná. Průvodcem vám bude sám stavitel, Jan Blažej Santini Aichel a vezme vás na procházku po jeho významných stavbách v okolí žďárského zámku. Slavný stavitel vás také požádá o pomoc a inspiraci při své tvorbě, zastavíte se třeba u morového hřbitova, nebo hospodářského dvora a samozřejmě neopomenete poutní kostel na Zelené hoře. Procházka je vhodná i pro rodiny s kočárky. Více informací o hře najdete na www.skrytepribehy.cz .

Hry s papírovým plánkem

Pokud je vám bližší tužka a papír než mobilní telefon, i na vás města pamatovala. Stačí si vyzvednout herní plány v informačních centrech a vydat se hledat příběhy a legendy do ulic města. Ve Dvoře Králové nad Labem můžete vyrazit Po stopách pokladu královédvorského, která začíná 15. července. Hra zavede turisty do muzejních expozic, na vybraných místech Dvora Králové nad Labem budou plnit úkoly, luštit hádanky, dozvědí se zajímavé informace z historie města a na konci dobrodružné cesty pak úspěšní luštitelé naleznou část pokladu. Základem hry je hrací plán, který si soutěžící budou moci zdarma vyzvednout buď v městském informačním centru, nebo jej získají od ubytovatelů ve Dvoře Králové nad Labem. Kromě nové turistické hry Po stopách pokladu královédvorského se mohou návštěvníci města ještě do letošního září zapojit také do Toulek nejen Královédvorskem. Více informací o obou hrách naleznete na turistickém portále města www.dvurkralove.cz.

Zapojit se můžete také do letní Turistické razítkovací hry, která se odehrává v Ladově kraji. Jedná se o putování po ladovských vesničkách a stezkách. Cílem je nasbírat minimálně 24 razítek a projít předem dané trasy. https://www.laduv-kraj.cz/letni-turisticka-razitkovaci-hra

Pokud budete letos cestovat po krásách naší země, určitě si zjistěte, zda zde nějaká letní turistická hra neprobíhá, uvidíte, že je to velká zábava pro celou rodinu!

Autor: Linda Dlouhá