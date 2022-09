"Na celý víkend hlásili samý déšť, ale den předtím mělo být ještě jakž takž. A tak jsem se v pátek odpoledne rozhodl na rychlý výšlap do okolí Voznice. Jenže jak jsem do lesa rychle vletěl, tak mě zase rychle zpátky vypláchl déšť. A jen jsem vylezl ven, tak přestalo pršet. Jenže to už jsem byl mokrý i pod pláštěnkou. Tak aspoň že jsem na ty Hořejší Křemeny stihl dojít. Jinak všude samé houby, ani jsem to nechtěl sbírat."