Naše služby jsou bezplatné a klientky u nás mohou vystupovat anonymně. Služby poskytujeme i v době pandemie, za dodržení bezpečnostních a hygienických opatření. Vzhledem k situaci s pandemií mohou klientky využít také konzultace na dálku, a to po telefonu, prostřednictvím e-mailu nebo videohovorem. Jakékoli násilí ve vztahu není v pořádku, nenechte si ubližovat. Nemusíte být na svou tíživou situaci sami.

Osobní konzultace poskytujeme v našem intervenčním centru v Příbrami na adrese Dlouhá 97 každé pondělí od 9 do 15 hodin po předchozí domluvě. Klientky se mohou objednat každý všední den na telefonním čísle +420 608 222 277. Toto číslo funguje také jako linka právní pomoci, a to každé úterý od 9 do 12 hodin a středu od 17.30 do 20.30. V tomto čase se klientka dovolá přímo právničce. Poskytujeme také bezplatné a anonymní internetové poradenství.

Klientky se mohou se svým dotazem obrátit na e-mailovou adresu poradna@profem.cz nebo se mohou anonymně připojit k chatu, a to každé pondělí 9-12 h a středu 16-19 h). Bližší informace najdete na našich stránkách www.profem.cz.

Autor: Pavlína Mádlová