Člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast výroby Michael Oeljeklaus zdůrazňuje: „Už více než 120 let v Mladé Boleslavi vznikají spolehlivé a technicky inovativní motory, závod na výrobu agregátů tak patří mezi závody s nejdelší tradicí v rámci celého automobilového průmyslu. I z tohoto důvodu je dosažení hranice tří milionů motorů řady EA211 „made by Škoda“ pro nás mimořádnou událostí. Vedle našeho know-how dokládá i význam naší výroby komponentů pro koncern Volkswagen. Toto výrobní jubileum je výsledkem vynikajícího výkonu celého týmu.“

Aktuálně společnost Škoda Auto v závodě v Mladé Boleslavi z důvodu široce pojatých opatření proti šíření koronaviru vyrábí denně pouze 1900 motorů namísto obvyklých 2400. Zhruba 800 zaměstnanců vyrábí moderní tří- a čtyřválcové motory s hliníkovým blokem ve čtyřech různých variantách. Škoda vyrábí tříválcové motory 1,0 MPI o výkonu 44 kW (60 k) nebo 55 kW (75 k), 1,0 MPI EVO 59 kW (80 k) a 1,0 TSI ve třech výkonových verzích 70 kW (95 k), 81 kW (110 k) a 85 kW (115 k).

Mezi čtyřválcové agregáty řady EA211 patří motory 1,4 TSI o výkonu 94 kW (128 k) nebo 110 kW (150 k) a motor 1,6 MPI o výkonu 81 kW (110 k). Motory se montují do dvanácti modelů různých značek koncernu Volkswagen na celém světě: Vedle modelů Fabia, Scala, Octavia, Karoq a Kodiaq značky Škoda jsou montovány do modelové řady Polo, Vento a Ameo značky Volkswagen a do modelů Ibiza, Ateca, Toledo a Arona značky Seat.

V globálním výrobním svazku koncernu Volkswagen hraje důležitou roli také závod společnosti Škoda Auto na výrobu komponentů ve Vrchlabí. Tam mimo jiné vzniká sedmistupňová přímo řazená převodovka DQ 200, která se používá v modelech značky Škoda a v dalších vozech koncernu Volkswagen. V tomto hi-tec závodě denně sjede z linky 2200 převodovek tohoto typu. tam bylo hranice tří milionů vyrobených kusů dosaženo už v listopadu roku 2019.

První motor vznikl v Mladé Boleslavi už v roce 1899

Motory v Mladé Boleslavi vznikaly už před 121 lety. Jen čtyři toky poté, co tu Václav Laurin a Václav Klement v roce 1895 začali s výrobou jízdních kol, představili svůj první bicykl s pomocným motorem. Jednoválec měl výkon 1,25 nebo 1,75 koňských sil. V roce 1905 firma Laurin & Klement vyvinula svůj první automobil - model Voiturette A s vodou chlazeným motorem o výkonu 7 koňských sil a o objemu 1100 kubických centimetrů.

Milníky produkce motorů řady EA211 v Mladé Boleslavi:

2012: Počátek výroby motorů EA211 typem 1,0 MPI

2014: Zahájení výroby motorů 1,4 TSI a 1,6 MPI

2015: Výrobní jubileum: 500 000 vyrobených motorů řady EA211

2016: Zahájení výroby motoru 1,0 TSI a výrobní jubileum: Škoda Auto vyrobila 1 000 000 motorů řady EA211

2018: Zahájení výroby modelu 1,0 MPI EVO

2019: Společnost Škoda Auto vyrobila 2 500 000 motorů řady EA211

2020: Společnost Škoda Auto vyrobila 3 000 000 motorů řady EA211

Škoda Media Room