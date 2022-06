Společně s učitelkou a asistentkou tentokrát přicestovalo do knihovny 21 prvňáčků ze Základní školy Bohutín. V knihovně je přivítaly vyslankyně krále Písmenkové země Oty I., které děti vyzkoušely z pohádkových znalostí; malí čtenáři následně složili slavnostní slib a vlastní rukou podepsali pasovací listinu.

OBRAZEM: V Mladovicích se potkali Pat a Mat, Einstein i odstřelovač

Každý prvňáček dostal originální knížku Dubánek a tajný vzkaz, kterou speciálně pro letošní napsala Klára Smolíková. Všem zúčastněným patří velké poděkování a zvláště pak Divadlu A. Dvořáka Příbram za zapůjčení kostýmů pro vyslankyně – knihovnice. Také Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky za myšlenku a podporu, učitelům, rodičům, a také knihovnicím a knihovníkům, kteří se do projektu vkládají nemálo času a energie. A dělají to rádi. Knížka pro prvňáčka je půlroční projekt, jehož ideou je probudit v dětech čtenářskou vášeň a usnadnit jim tak cestu ke vzdělání a do světa fantazie.

Katka Nolčová