/FOTOGALERIE/ Protože k podzimním radovánkám patří pouštění draků, uspořádali jsme pro všechny děti a rodiče naší školy drakiádu. Sešli jsme se v hojném počtu před školou, odkud jsme se vydali na nedalekou louku. Vítr nám sice moc nefoukal, ale stateční tatínkové i maminky dětem pomáhali dostat draky do oblak. A opravdu! Během chvilky se vznášeli v oblacích.

Každoroční drakiády, kterou organizují paní učitelky ze školky, se zúčastnilo přes 80 lidí. | Foto: se souhlasem Základní a mateřské školy Vysoký Chlumec

Drakiádu pořádají paní učitelky z mateřské školky každý rok. Dvacet draků v oblacích a přes osmdesát účastníku, to už je vám mega akce!

Draci lítali, buřty voněly a dobrá atmosféra se dala doslova krájet. Velké díky patří nejen báječným organizátorkám, ale především všem, co si udělali čas a vyrazili odpoledne strávit v naší ne-už-tak-malé komunitě. Právě díky vám to stálo za to.

Základní a mateřská škola Vysoký Chlumec