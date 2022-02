Využívali ho jen nejvyšší papaláši. Komplex Vystrkov má bohatou minulost

/FOTOGALERIE/ Má politicky bohatou historii a právě letos je to přesně 60 let od doby, kdy začal být využíván pro oddech vedoucími funkcionáři Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Hotel Orlík byl původně velkolepý rekreační komplex Vystrkov vybudovaný na přelomu 50. a 60. let 20. století. Leží uprostřed lesů na levém břehu Orlické přehrady. Výstavba byla dokončena v listopadu 1963, v éře prezidenta Antonína Novotného. Areál se rozkládal na obří ploše 470 hektarů a byl přísně střežen.

Rekreační komplex Vystrkov kdysi sloužil jako místo oddechu vedoucích funkcionářů ÚV KSČ. | Foto: archiv Denisy Steinerové