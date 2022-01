Program bude probíhat od 8 do 16 hodin a bude zahrnovat aktivity jak venku, tak v knihovně. Přihlášku si můžete vyzvednout na dětských odděleních Knihovny Jana Drdy anebo stáhnout na webu www.kjd.pb.cz. Vyplněné přihlášky spolu s platbou v hotovosti budou přijímány na dětském oddělení na nám. TGM do naplnění kapacity, nejpozději do 14. února. Jarní tábor se uskuteční na základě epidemiologických podmínek v době konání akce a při minimálním počtu 10 dětí. Bližší informace získáte na e-mailu detske@kjd.pb.cz, tel. 326551476 a na webu knihovny.