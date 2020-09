První školní den je velká událost především pro ty nejmenší školáčky, kteří aktovku na záda berou úplně poprvé. S hrdostí kráčí směr škola plni dojmů, přání, iluzí. Letošní prvňáčci však měli smůlu, zápis do školy nemohl kvůli přísným hygienickým nařízením na jaře proběhnout tak, jako v jiných letech. Někteří z nich proto školními dveřmi 1. září prošli úplně poprvé. A ani pak neprobíhalo všechno přesně tak, jako před pandemií.

Školní rok s omezeními

Nařízení ministerstva zdravotnictví reguluje a také částečně omezuje pohyb osob ve školních zařízeních. To se odrazilo také v režii slavnostního zahájení školního roku. V kulturním sále se proto setkali pouze žáci nižších ročníků a jen prvňáčci v doprovodu rodičů. Starší žáci školní rok zahájili ve třídách. Do kulturního sálu byl přístup povolen pouze s rouškou a všechny osoby musely dodržovat nařízené hygienické postupy (desinfekce rukou při vstupu). Přesto je přišly do školy přivítat i zástupkyně Města Sedlec-Prčice, starostka Miroslava Jeřábková spolu s matrikářkou Hanou Kratochvílovou. A přinesly prvňáčkům i drobné dárky.

Omezení a nová opatření budou žáky provázet také v následujících dnech a měsících – ochrana úst ve společných prostorách školy a v kulturním sále při akcích nad 100 lidí, omezení vstupu rodičů a cizích osob do budovy, dezinfekce v šatnách, školní jídelně, na chodbách a dalších prostorách školy, časté větrání atd. Školní družina bude fungovat ve všech třech odděleních, ale v zpřísněném režimu.

Dopad koronaviru se projeví také v plánování školního roku. Budou například omezeny veškeré aktivity, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (kulturní a sportovní akce více škol či tříd). Dočasně bude omezena i nabídka zájmových kroužků. Veškeré potřebné informace o podmínkách provozu školy rodiče a další případní zájemci získají na internetových stránkách školy.

Ve škole se o prázdninách budovalo, malovalo, stěhovalo

Snad aby škola žákům alespoň částečně kompenzovala všechna tato omezující opatření, prošla v průběhu letních prázdnin další etapou stavebních oprav a úprav. A změny jsou to velké a na první pohled patrné. Hned po uzavření školy se započalo s plánovanou rekonstrukcí přízemí, což znamenalo výměnu osvětlení za úspornější ledkové a zakrytí nevzhledných rozvodů tepla a teplé vody pod stropem. Celá rekonstrukce byla dokončena s vypětím všech sil v samotném závěru prázdnin, ale výsledek určitě stojí za to. Velké poděkování patří pánům Pištěkovi, Dolejšímu a Synkovi za skvěle odvedenou práci a také provozním zaměstnancům školy, panu školníkovi a paním uklízečkám.“



Další změnou je výměna dveří u vstupu do budovy školy, které budou nahrazeny dveřmi bezpečnostními s videotelefonem. Žáci si budou dveře do školy otevírat pomocí čipu nebo karty ISIC. Práce budou dokončeny během měsíce září.

O prázdninách byla také provedena renovace ředitelny (stavební úpravy, výměna nábytku). Obměnili jsme nábytek i v některých kabinetech druhého stupně. Vybudovali jsme další relaxační výklenek pro žáky, tentokráte v přízemí budovy a zvelebujeme i venkovní areál školy.

Během podzimu bude dokončena obnova ovocného sadu. Společně s žáky budeme osazovat bylinkovou zahrádku, sázet živý plot, sklízet úrodu nejen v sadu, ale i na záhoncích. Vypěstované ovoce a zeleninu použijeme ve školní jídelně.

Trocha školní statistiky

K 1. září nastoupilo do ZŠ Sedlec-Prčice k základnímu vzdělávání 277 žáků. Nicméně škola je dle pokynů MŠMT připravena i na vzdělávání žáků distančním způsobem. Tento způsob výuky škola musí poskytnout v případě, pokud je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než polovině žáků jedné třídy, nebo v případě uzavření celé školy.



Ve školním roce 2020/2021 opět vzrostl počet otevřených tříd o jednu třídu, celkem je jich 15 (10 na prvním stupni, pět na druhém). Žákům se bude věnovat 21 učitelů (19 žen a dva muži) plus jedna asistentka pedagoga. Ve školní družině budou pracovat tři paní vychovatelky (od letošního školního roku je navýšena kapacita družiny z dvou na tři oddělení).



Mateřská škola otevřela standardně čtyři třídy pro 102 dětí, v zaměstnaneckém poměru je osm paní učitelek plus jedna asistentka pedagoga.

Autor: ZŠ Sedlec-Prčice