Vítejte u nás doma v době nouzového stavu. Začalo to jako prázdniny, ale maminka po třech dnech přišla s tím, že si musíme stanovit pravidelný režim, abychom spolu dobře vycházeli, mohli pracovat a učit se, a tak to všechno dobře zvládli. Udělali jsme si zasedání domácí „vlády“ a tam si odhlasovali domácí pravidla i rozvrh. Rozvrh obsahuje čas na učení do školy, volný čas na zábavu, ale i domácí práce.

Rodiče zpočátku pořád sledovali zprávy a často jsme si o situaci povídali. Nejvíc mi utkvělo v paměti, že podobnou situaci s karanténou nikdo, kdo teď žije nikdy nezažil. Naposledy byla karanténa, když byl v Čechách mor asi před 300 lety. A pak mě nadchla doba roušková. Bavila mě móda roušek, ale nikam jsme nechodili, tak jsem je ani nenosila. To bylo do té doby, než se u nás doma udály další novinky.

První novinka byla, že tatínek mamince zařídil improvizovanou pracovnu, protože vůbec nejezdí do práce a pracuje jenom z domova. I já se musím učit jen z domova. Takže vlastně nikam nechodím a jenom se učím a dělám spoustu úkolů. Ale je dobré, že můžu využít i různé hry a výukové programy. To mě baví. Nejvíc mě nudí opisovat poznámky. Super je taky pořad Učítelka na České televizi. Úkoly na mě prší ze všech stran. Dokonce i z tělocviku. Pan učitel vždycky napíše 3x20 nebo 3x30, ale nenapíše čeho!

V karanténě je spoustu věcí, které mě štvou. Štve mě nosit roušku, když jdu jen do popelnice. Nelíbí se mi, že se nemůžeme vídat s kamarády a nemůžeme do školy ani na kroužky. Nemám ráda učení doma s rodiči. Mrzí mě, že asi nebudeme moci chodit rachtat o Velikonocích ani chodit s pomlázkou, když je letos přestupný rok. Stýská se mi po paní učitelce a spolužácích a mám strach, že už nepojedeme na školu v přírodě ani na žádný výlet a neuvidíme se už s naší paní učitelkou. Tento školní rok už jí máme naposledy.

Ale karanténa přinesla mi i dobré věci. Bez ní bychom neměli Sama, nového psa. Netrávili bychom spolu tolik času jako rodina ani při snídani, obědě a večeři. Teď jsme každý den spolu. Taky můžu každý den pracovat na počítači, to je fajn. A můžu více času věnovat tvoření a stavění puzzle. Babička by se nenaučila používat videohovor.

Někdy přijdou těžké chvíle, že se všichni hádáme nebo se mi nechce nic dělat a jsem líná. Maminka mě pak honí do práce nebo do úkolů a je protivná. Ale snažíme se to všichni zvládnout, jak nejlíp umíme. Všichni se učíme v karanténě žít!

Markéta: Aby bylo zdrávo – Sanytol a Savo

Doma je to jiné než jindy. Je to smutné. Rodiče jsou stále v práci a chodí domů unavení. Často chodí do práce i o víkendech. Tatínkovi furt volají z práce, aby tam přijel. Jezdí tam i v noci. Každý den, když se vyspím, tak musím chodit k babičce. Maminka, když přijede z práce, tak uklízí a dezinfikuje dům. Je to u nás hodně cítit Savem a Sanytolem. Maminka ho má moc ráda. Tatínek říkal, že konečně tu armádu Sanytolů teď využije.

Je smutné, že se nemůžeme navštěvovat se spolužáky, jen občas si s někým volám. Hlavně, když nejsou rodiče doma, to s kamarádkou hrajeme hry. To mi rodiče nemůžou zakazovat dlouhé hovory. Babička Soňa nám všem ušila roušky, strašně u toho nadávala, protože jí šicí stroj cuchal nitě. Ale je hodná, že nám je ušila. Moc se mi nelíbí, že když jdu ven, tak si jí musím okamžitě nasadit. Moc dobře se mi v ní nedýchá.

Je mi smutno po škole a po spolužácích. Doma je jenom bratr, který je starší. Neustále mi přikazuje, abych mu něco přinesla, uklidila a někdy mi i vypíná Wifi. Někdy volám celá uplakaná mamince do práce, že už to s ním doma nezvládnu. Mám ho moc ráda, ale někdy je ho moc!

Často mám špatné sny a bojím se, abychom nechytli ten koronavirus. Je toho celá televize. Babička chce, abych u ní i obědvala. Ne vždy se jí jídlo povede. Minule to chutnalo jako jídlo pro pejsky, ale nic jsem jí neřekla, byla by naštvaná a smutná.

Doma je to malinko napnutý, vůbec jsem se nesoustředila na školu. Vlastně jsem si udělala prázdniny. Teď musím všechno dohánět. Hrůza! Už se těším až všechno ze školy doženu a budeme s rodiči hrát různé hry. Bude alespoň trošku zábava. Těším se na paní učitelku a spolužáky.

Terka: Videoučení

Je to už několik týdnů, co nám ve škole řekli, že kvůli šíření koronaviru budeme muset zůstat doma. Nejprve jsem si říkala, že to bude vlastně docela fajn, že budu mít víc času a budu si dělat co mě baví. Zároveň mi ale bylo líto, že se neuvidím se svými kamarádkami a kamarády a taky s paní učitelkou. A jak to tedy vypadá během karantény u nás doma a jak vypadá můj běžný den?

Ráno vstanu v 6.30 hodin a jdu do kuchyně, kde mamka připravuje všem snídani. Nasnídáme se a taťka odjíždí do práce. Po snídani jdu dělat domácí výuku. V 11.30 hodin začíná v televizi UčíTelka pro 5.ročník, tak se koukám. V poledne přijíždí taťka na oběd, protože by si neměl kam zajít na jídlo, když jsou restaurace zavřené. Po obědě se chvilku koukám na televizi a pak jdu pomáhat mamce s úklidem. Od minulého týdne jsme se pustily do šití látkových roušek. Šít na stroji sice nemůžu, ale můžu pomáhat jinak. Obkresluju střih na látku, stříhám tkaničky a provlíkám je ušitými rouškami. Tahle práce mě moc baví.

Taky se dívám na videa na Youtube, kde děti hrají na hudební nástroje, něco vyrábějí nebo malují, a tak to podle nich taky zkouším. Alespoň se zabavím a nemusím myslet na to, co se děje kolem a jsem z toho smutná. Přesto všechno mám i jednu veselou příhodu z domova.

Na začátku karantény říkala mamka každý den mému bráchovi, aby si zašel ke kadeřnici, že má moc dlouhé vlasy. Nakonec tedy šel, ale paní kadeřnice neměla čas a řekla mu, ať přijde další den. To už ale muselo kadeřnictví zavřít a Ondra měl tedy smůlu. Vlasy měl tak dlouhé, že přes ně neviděl a pořád mu padaly do očí. Jednou ráno při snídani už se na něj mamka nemohla dívat. Vzala nůžky, dotáhla bráchu do koupelny a ofinu mu ošmikala. Ondra se ale bránil a už na sebe nenechal sáhnout. Tak má napůl ostřihanou hlavu – jen zubatou ofinu a zbytek dlouhé vlasy, vypadá legračně. Mamka se na něj chystá, že by mu to dostříhala, ale Ondra před ní utíká. Potřebovali bychom nutně paní kadeřnici, aby Ondru opravila, nebo že by nám pomohlo nějaké kadeřnické video?!

Sára: Vyvařené roušky

Každý den je u nás stejný. Ráno v 8.00 hodin vstáváme, připravíme se jako do školy, pustíme si pohádku a v 9.00 začneme dělat úkoly do školy. Koukneme na bakaláře a na náš školní email, jestli tam není něco nového. Co nám půjde, tak uděláme sami, a když nám to nejde, tak počkáme na mamku, až přijde z práce. Nevím, jak ostatní děti, ale já bych raději chodila do školy, než abych byla doma. Je mi líto že pořádně nemohu jít na procházku, jenom s rouškou, ale jsem ráda, že máme zahradu, kde si můžeme hrát a dělat blbosti.

S kamarády se nevídám, ale píšeme si a telefonujeme. Víc ani nemůžeme. Do krámu nemůžu chodit s mamkou, to mi trošičku taky vadí. Nejlepší bylo, když mamka prala roušky všechny dohromady červené, růžové, bílé a různě barevné. Když pračka doprala, tak júúúúúú, kouzlo, z červené růžová, z bílých flekatá překvapení, sranda. Červená trošku pustila barvu a z bílých se staly žlutobílé. Moc se těším do školy na kamarády, paní učitelku, a dokonce i na to učení.

Anička: S rouškou vypadáme jako prasátka

Mezi lidmi se objevila nemoc, která se velmi rychle šíří. Ale děláme vše pro to, abychom se vzájemně nenakazili. Všichni jsme doma. Taťka někdy chodí na celý den do práce a mamka mi pomáhá s domácími úkoly. Sama má hodně práce se svými žáky. Občas hrajeme deskové hry. Také chodíme na zahradu s mým kocourkem, který má bohužel jen tři tlapky, ale zato velké bříško.

Nechodíme raději moc nakupovat, máme ještě zásoby. Někdy se hádáme se ségrou, vybíráme 5 korun za každé sprosté slovo. Švadlenka mi ušila novou roušku. která se mi moc nelíbila. Nakonec jsem zjistila, že vypadat jako prasátko není vůbec špatné. Teď jsem ráda, že ji mám. Je sice fajn být doma, ale někdy je to veliká nuda.

David: K nevydržení

U nás doma to vypadá pořád skoro stejně, já a bráška vstáváme v 6 hodin ráno. Taťka odejde do práce s rouškou na puse a mamka lenoší do 8 hodin a my čekáme s mobily, až se mamka probudí a společně připravíme snídani. Pak se najíme a jdeme se umýt do koupelny. Až vyjdeme z koupelny, tak jde jeden z nás hrát na počítač a druhý se učí. Pak se prohodíme, aby to bylo fér. Pak už oběd, u něj se nejvíce zasmějeme, protože bráška dokáže obědvat dvě hodiny. Po obědě je krize se mnou, nevydržím být jen doma, chtěl bych jít s kamarády ven, ale rodiče mi to nedovolí, protože je to nebezpečné, to mě vždycky naštve. Jdu alespoň před dům na koloběžku. Problém je taky v tom, že na mě rodiče vždycky chtějí narvat roušku, já to nesnáším, tak to uhraju alespoň na šátek a radši rychle zmizím.

Míša: Jsme v tom spolu

Naše karanténa začala tím, že jsem přestala chodit do školy, to pro mě bylo super, ale pro naší maminku už moc ne! Moje máma říká, že ji ze mě praskne hlava. S tátou a mámou ležíme na gauči, my tomu říkáme, no spíš tátovi, že pouští kořeny. Já s mamkou chodíme každý den na procházku a moje sestra občas chodí taky, ale i táta. S tátou skládáme dříví a se sestrou hrajeme Dostihy a sázky. Máme v plánu stavět puzzle, hrály jsme kris-kros. Mezitím se také učím, abych než půjdeme do školy úplně nezakrněla, jak říká mamka. Maminka nám vaří samé dobroty a rozmazluje nás. Ale asi nic u nás nového není. Jo možná to, že jsme pořád spolu, a to je super.

Martin: Nemůžu ven

Měl jsem narozeniny a dostal jsem nový batoh do školy, těšil jsem se, že ho všem ukážu, ale už byla karanténa. Takže si počkám minimálně dva měsíce, než se s ním budu moci pochlubit kamarádům. Občas jdeme za babičkou a málo kdy jdeme s tátou na kolo nebo na koloběžku. A nejvíce jsme doma kvůli té karanténě. No a doma je to někdy nuda, protože nemůžeme ven. Takže je to na prd. Všichni jsme doma, kromě taťky, ten jezdí kamionem. Já a mamka děláme úkoly, bráška si maluje nebo má v rukou tablet. Doma se věnujeme sami sobě a moc koronavirus neřešíme. Jestli nechcete stát v obchodě ve frontě dlouho, zakašlejte nebo řeknete, že jste byli v Itálii a všichni od vás utečou. Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě!

Lukáš: Těžká situace

U nás doma v této těžké situaci to vypadá takto: skoro vše vypadá jako běžný den, ale změnilo se to, že jsem doma, nechodím do školy, ani tolik ven, učím se z domova, také si nepovídáme se sousedy nebo známými, nenavštěvuji se s kamarády, ale jsme ve spojení přes sociální sítě. Když mi skončí „domácí výuka” a zbyde trochu času na deskové a karetní hry nebo čtení, mobil, televizi, proběhnutí na zahradě, tak neváhám a jdu si užívat!!! Mrzí mě, že nesedím ve školních lavicích, protože paní učitelku máme poslední rok a ani si ji neužijeme. Rád bych se do školy již brzy vrátil.

Pepča: Koronavir bez šance

Co je jinak? Ráno si můžu pospat, protože nemusím do školy. Mám ale školu doma. Mamka s taťkou na mě dohlížejí. abych plnil všechny úkoly. Někdy se mi ale opravdu nechce. Také jsme šili roušky. Bylo legrační, když jsem byl s taťkou nakupovat a měli jsme roušky, tak jsem mohl vypláznout jazyk na prodavačku a nebylo nic vidět! V sobotu bylo venku hezky, zaseli jsme ředkvičky do skleníku. Budeme mít vitamíny a koronavir nebude mít šanci. Teda pokud ho mamka nepřinese z práce.

Matěj: Přání

Naše karanténa vypadá tak, že se každý den učím doma. Mimochodem je to horší než ve škole, mamka je přísná. Občas chodíme na chvíli ven se projít a o víkendu na delší procházku do lesa. Dodržujeme odstup od lidí, pořád si dezinfikujeme ruce a nosíme roušky. Co je vtipné, že chodíme nakupovat jednou týdně potřebné věci. Takže co si sníme, už nemáme. Koronavirus je hrozný a strašný virus, je velmi nebezpečný. Kéž by to tu nikdy nebylo. Přeji si, aby všichni lidi na světě byli zdraví. To si přeji já Matěj.

Jozef: Nečekaný stesk po škole

Během začátku karantény jsem si oddechl od školy. Dlouho jsem spával, užíval jsi volnosti. Bral jsem to jako prázdniny, ale postupem času jsem začal cítit, že je to vážně stav nouze. Vláda nařídila, že máme nosit roušky, ven moc chodit nemůžeme, a tak mamku s taťkou popadl hloubkový úklid celého bytu. Škrábali jsme zdi, malovali, gruntovali. Doma je to strašný, nikdy jsem neočekával, že se mi bude stýskat po škole! Přeji si, aby skončila tahle nemoc, a abychom jsme byli všichni zdraví. Doma nám všem „šibe“, ale stále se máme všichni rádi.

Roman: Máminy nervy

Jsem s bráchou už třetí týden doma. Chodíme ven, ale jen na náš pozemek. Kopu si s míčem, hraju si se psem. Máma zůstala doma a táta chodí do práce. Táta nakupuje, když jede z práce. Máma mi pomáhá s učením. Nemůžu se vidět s kamarády a běhat po vesnici. Chybí mi spolužáci a paní učitelka. Nemáme fotbal. Nemůžu chodit kam chci. Škola mi nechybí. Koukám na televizi, jak přibývá nakažených a těch co zemřou. Mamka má ze mě nervy z toho učení.

Pavel: Jako na vojně

Já si žiju celkem v pohodě, už se mi začíná stýskat po škole. Ven chodím do lesa si zaběhat nebo na louku nebo na dvůr. Jinak se učím, sedím u televize a štvu bráchu. Když se probudím v osm hodin tak mám hodinu na to, abych si vyčistil zuby, převlékl se, nasnídal, šup a šup…. jako na vojně! Děkuju za přečtení a přeji hezkou karanténu. Dal jsem to přečíst tátovi a řekl mi k té vojně: „Hochu, ty jsi ještě nic nezažil!“

Tomáš: Korona a já

Nejsem ve škole, ale přesto se musím učit. Mamka pořád šije roušky a nemá na nás čas. Konečně se vyspím. Nesmím ven, protože mamka se bojí, že chytnu koronu, i když mám roušku.