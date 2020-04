Žáci Základní školy Sedlec-Prčice skládají básně o karanténě

/FOTOGALERIE/ Základní škola Sedlec-Prčice vyhlásila pro své žáky soutěž s názvem Můj život v karanténě. Úkolem dětí bylo složit básničku o tom, jak se jim právě daří, co dělají, když si chtějí zkrátit dlouhou chvíli, jak zvládají domácí učení, co je teď nejvíc baví nebo co je dokáže teď nejvíce rozesmát.