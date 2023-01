Zajímavé souvislosti dějin v Českém Meránu aneb Jak to bylo ve skutečnosti?

Co mají společného Prčice a Kouty? Na hrubý pytel hrubá záplata aneb kdo seje vítr, sklízí bouři? Je to poněkud zamotané, tak se to pokusí náš čtenář a pravidelný přispěvatel Miroslav Fiala trochu porozmotat. Voračičtí začali žít v Prčici po roce 1530. Tehdy Jan Voračický z Paběnic koupil polovinu prčického panství za sedm set padesát kop grošů. Hospodařil tak se sousedkou, konkrétně s Annou Mrackou z Nové Vsi, vdovou po Vilému Mrackém z Dubé, jež vlastnila druhou polovinu. Říci, že to soužití neklapalo, by bylo jen velmi slabé popsání tehdejšího stavu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zátiší s dřevěnkou | Foto: Miroslav Fiala

Jan Voračický měl za první manželku Annu Poláneckou z Polánky u Chýnova, s níž zplodil celkem sedmnáct dětí, deset synů a sedm dcer, což je poměrně úctyhodný počet. Když ovdověl, na stará kolena se znovu oženil. Za manželku si vzal Alžbětu (Elišku) Vejhákovou z Koutů u Smilkova. Narodila se jim dcera Alžběta (Eliška), jež se tak stala osmnáctou ratolestí. Ta ještě bude hrát úlohu v našem vyprávění. A tímto se dostáváme na Voticko, poblíž Smilkova, kde dodnes leží ves Kouty s troskami bývalé tvrze. Vejhákové z Křečovic, sezením na Koutech, byli nejstaršími majiteli tvrze a vsi, písemný záznam pochází z roku 1370. Později se psali Vejhákové Koutští z Koutů na Koutech. Po smrti Jarohněva z Koutů roku 1546, rozdělili si synové rodový majetek. Jan obdržel Arnoštovice, Oldřich větší díl tvrze Koutské, Svatomír pak dostal menší díl na tvrzi. Jejich sestra Alžběta se vdala, jak již bylo řečeno, do Prčice. Jak píše již August Sedláček ve svých Hradech, Vejhákové z Koutů „byl rod nepokojný.“ Například v roce 1543 se pral Jan Vejhák na rynku v Miličíně. Na veřejných místech o jiných „zlolajně“ mluvíval. Tip na výlet: Kamenné skvosty i daleké rozhledy. Putujte Petrovickem Ještě předtím, v roce 1542 provedl Jan Vejhák se svým bratrem Oldřichem útok na Petra Voračického, jenž byl jedním ze synů výše zmíněného Jana Voračického z Paběnic. Jan a Oldřich Vejhákové jednou přijeli na koních do prčického dvora a „učinili útok na Petra, a kromě toho láli otci i synovi“. Ovšem byla to jen předehra k události, na níž se pamatuje až do dnešních dnů. Potyčky mezi členy obou rodů neustávaly, až došlo k hrůznému činu. Petr Voračický z Paběnic a Prčice nechtěl již dále snášet stálé nepřátelství Vejhákových z Koutů a roku 1547 svého nevlastního strýce Oldřicha Vejháka z Koutů zavraždil. Po jeho smrti hospodařil v Koutech Svatomír sám, poté převzala majetky sestra Alžběta (Eliška), provdaná prvně za rytíře Jana Voračického z Paběnic na Prčici, podruhé pak za rytíře Benedu z Nečtin. Ve své poslední vůli roku 1573 odkázala vše své dceři Alžbětě (Elišce), jež byla zrozena v manželství s Janem Voračickým, byla tak nevlastní sestrou vraha svého vlastního strýce. Tip na výlet: Čertovy prdelky i dřevěná zvonička. Putujte Petrovickem A co tvrz? V 17. století přestala být panským sídlem, pomalu pustla a následující století nechala smilkovská vrchnost z opuštěných budov odstranit střechy. Kamene a dřeva z tvrze bylo využito při jiných stavbách. Dnes v Koutech najdeme už jen zbytky historie, ale v záři zapadajícího slunce působí velice romanticky. Kruh se nám uzavřel, vše souvisí se vším a nic není od sebe příliš daleko. Co říci závěrem? Stará rčení mívají trvalou platnost, mohl bych uvést ještě jedno, co se přímo pro tuto příležitost nabízí. Zní „Po přízni, řízni.“ Literatura:

