Na borelióze je ovšem zákeřné to, že se snadno rozpoznatelný kruh kolem rány objeví asi jen u poloviny pacientů. A další příznaky mohou zůstat skryté nebo se objevují jen některé z nich. Uplynou týdny či měsíce a nemoc mezitím postoupí do druhé fáze. Pro úspěšnou léčbu boreliózy je přitom včasné nasazení antibiotik klíčové.

Jak předejít doživotním potížím?

V druhé fázi nemoc způsobuje otoky, bolesti kloubů a svalů, brnění končetin a může vést i k zánětu srdečního svalstva. Tyto potíže jsou obtížně léčitelné a mohou přerůst v chronické problémy. Pokud borelióza postoupí do třetí fáze, může nemocnému zásadně zhoršit kvalitu života. Nemoc napadá centrální nervovou soustavu, poškozuje její funkce a člověk začne mít potíže s pamětí, trpět nekontrolovatelnými záškuby, objevují se záněty kloubů a kůže a může dojít i k poškození zraku či srdečních funkcí.

Právě kvůli skrytému průběhu nemoci, která o sobě může dát vědět až po týdnech či měsících, je diagnostika obtížná. Testy na hladiny protilátek totiž často nemoc v těle neodhalí. Přesnější výsledek poskytne až lumbální punkce. Při prokázání nákazy boreliózou lékaři nasazují antibiotika, minimálně na několik týdnů.

Jak pomohou bylinky

Na zmírnění obtíží spojených s boreliózou se dají využít i bylinné přípravky. Při prvních příznacích boreliózy pomohou tinktury z topolu a štětky soukenické. Tyto prostředky v první fázi organismu pomohou tuto nemoc zvládnout. Bohužel, v organismu zůstávají následky. Kromě bolestí a zánětů v kloubech a páteři může dojít i k poškození jater, což se projeví zvýšenou únavou. Zde nám mohou pomoci gemmoterapeutika z ostropestřce a jalovce. Největší problémy nastávají v případě napadení nervového systému. Ke zklidnění můžeme využít třezalku, lípu a bacopu. Význam má také regenerovat nervové vlákno, a to gemmoterapií z bělotrnu, javoru a babyky.

Klíště musí pryč

Vhledem k tomu, že proti borelióze neexistuje očkování, je jedinou možnou prevencí nepřicházet do styku s nakaženými klíšťaty. Po každém pobytu v přírodě zkontrolujte sebe i děti a každé přisáté klíště co nejdříve odstraňte. Každá rodina má svůj zažitý způsob likvidování klíšťat. Aktuálně lékaři doporučují klíště zakápnout jodovou dezinfekcí a poté vyviklat kleštičkami, vatovou tyčinkou nebo sirkou. Vytažené klíště se dá poté spláchnout do záchodu. Místo přisátí je dobré několik dní sledovat, a kdyby se kolem něj objevil červený kruh, je nutné spěchat k lékaři.