/FOTO/ Chceme chodit ven. Abychom propojili učivo se skutečným světem, aby se nám na čerstvém vzduchu lépe učilo, abychom pobytem venku přispěli k upevňování svého zdraví… a zatím se nám to docela daří. Na podzim nám dlouho přálo počasí, a tak jsme do začátku listopadu vyráželi skoro každý den.

U srubu. | Foto: Kateřina Ahmad

Třeba v matematice je možné venku krokovat, jezdit s autobusem, odhadovat, měřit, sčítat či násobit čísla na poznávacích značkách aut, přetahovat se se zvířátky dědy Lesoně. Anebo jen vzít pracovní sešit a počítat na sluníčku (nebo ve stínu) na karimatce.

Na vycházky nás to táhne i v jiných předmětech. Celoročním tématem je letos „les“, a tak pokračujeme i v několikaletém ornitologickém projektu. Pozorujeme ptáčky nejen na našem krmítku, ale sledujeme i přenosy z webkamer z různých záchranných stanic. Už ta všelijaká stvoření od sebe rozeznáme. Povedlo se nám vyčistit ptačí budky na několika místech naší obce. Hojně využíváme nápady z platformy „Učíme se venku“ nebo „Les ve škole“, kam jsme se letos zaregistrovali.

S druháky jsme nedávno odstartovali výpravu na záchranu domácích skřítků, kteří se nedopatřením ocitli v lese a neumí se vrátit zpátky. Zachránit je může jen ten, kdo se o lese hodně dozví a více ho pozná. A to chceme. Velmi pěkně připravený byl projekt od lesních pedagožek z Vojenských lesů a statků ČR, které k nám od Brd přijely a připravily pro děti spoustu zajímavých úkolů přímo v lese.

Poznávali jsme přírodniny hmatem; stavěli domeček pro ježka, aby se měl kam na zimu schovat; osahali jsme si kůže, parohy, rohy, lebky různých živočichů; prozkoumali jejich zuby; udělali jsme si frotáž kůry a listů buku; dozvěděli se, jak bydlí sovy; poznávali jsme listy a plody stromů; naučili se více o vztazích v potravním řetězci mezi býložravci, masožravci, všežravci – hráli třeba hru na vlka, jak loví myš (ta byla obzvlášť povedená); přiřazovali jsme mláďata k rodičům; hledali přírodniny k různým barvám a představte si, že jsme v lese našli i spoustu bílého!, dozvěděli se, co je to tzv. pobytový znak a další spoustu zajímavých věcí.

Zkoumat stromy jsme vyrazili také do konopišťského parku, kde jsou krásné naučné stezky. A les i se zvířátky jsme si vyrobili ze dřeva. Sami jsme řezali, pilovali, lepili a barvili. Jinak rádi tvoříme z přírodnin přímo v lese. Můžete nás potkat hlavně „U křížku“ nebo u obecního srubu za vesnicí. Nejen to ocenila i Česká školní inspekce, která nás na podzim navštívila. Letos si tam vytvoříme i záhonek a budeme pěstovat… to se ještě musíme dohodnout, zatím je návrhů moc. Se srubem máme velké plány.

Doufáme, že se nám podaří získat prostředky na jeho obnovu, abychom toto krásné místo obklopené zelení mohli více využívat i při větší nepřízni počasí. Brzy budeme podávat žádost o dotaci z operačního programu IROP. Záměr je podán, projekt dokončen, aktuálně řešíme stavební povolení.

Rozpočet se blíží jednomu milionu korun… a my už teď netrpělivě očekáváme výsledky výběrového řízení a těšíme se na nové možnosti. Více informací o našich aktivitách můžete najít na našich stránkách www.zsmspocepice.cz nebo sociálních sítích. Anebo se k nám přijeďte podívat. Jezdí sem autobus a děti si navíc mohou objednat svoz do školy a rozvoz ze školy obecním autem.