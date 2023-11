/FOTOGALERIE/ Výstava Kouzlo objevování: Od hieroglyfů k Tutanchamonovi představuje návštěvníkům exponáty, které dokonale navozují atmosféru starověkého Egypta, včetně svítící kopie Rosettské desky, kopií soch královny Nefertiti a vysokých hodnostářů Tutanchamonovy doby či makety Tutanchamonovy pohřební komory.

Výstavu lze vidět od středy do neděle až do konce května 2024 v rámci komentovaných prohlídek. | Foto: Zámek Dobříš

V loňském roce jsme si připomněli dvě významná historická výročí, která změnila pohled na naši civilizaci. Uběhlo 200 let od rozluštění hieroglyfického písma a 100 let od objevu hrobky faraona Tutanchamona v egyptském Údolí králů. Při této příležitosti připravil Český egyptologický ústav unikátní výstavu Kouzlo objevování: Od hieroglyfů k Tutanchamonovi v pražském Karolinu.

Nyní se přestěhovala ze své druhé zastávky ve Žďáru nad Sázavou do Galerie JCM na zámku Dobříš. Na své si zde přijdou historici, ale i laici včetně dětských návštěvníků. Přístupná je od středy do neděle až do konce května 2024 v rámci komentovaných prohlídek. Více informací o časech, ceně a aktualitách najdete na www.zamekdobris.cz.

Výstava Kouzlo objevování: Od hieroglyfů k Tutanchamonovi představuje návštěvníkům exponáty, které dokonale navozují atmosféru starověkého Egypta, včetně svítící kopie Rosettské desky, kopií soch královny Nefertiti a vysokých hodnostářů Tutanchamonovy doby či makety Tutanchamonovy pohřební komory. Unikátní je také kukátko, které v návštěvnících navodí emoce a pocity, jež zažívali objevitelé Tutanchamonovy hrobky při prvním pohledu do jejího nitra.

„Seznámíte se s počátky egyptologie, dozvíte se zajímavosti ohledně rozluštění hieroglyfického písma Jeanem-Francoisem Champollionem, až po největší boom, objevení Tutanchamonovy hrobky Howardem Carterem. Příběh kolem něj je více než vzrušujícím a dokazuje, že při každé činnosti bychom měli konat až do konce a nevzdávat se. Kromě osvěty a seznámení s významnou etapou našich dějin je neméně důležitým cílem výstavy také všechny návštěvníky včetně dětí inspirovat. Expozice je příběhem dvou silných osobností a lidských příběhů. Jean-Francois Champollion už ve svých devíti letech prohlásil, že rozluští egyptské hieroglyfy, všem byl pro smích, ale ve dvaatřiceti letech to skutečně dokázal. Když se v životě na něco zaměříte, dáte do toho veškeré úsilí a půjdete za tím, všechno je možné. Jedním z poselství expozice je fakt, že máme jít za svými sny a cíli,” říká jedna z autorek výstavy, doktorka Renata Landgráfová, ředitelka Českého egyptologického ústavu FF UK.

Součástí výstavy budou edukační programy pro skupiny mateřských, základních a středních škol. Pro nejmenší návštěvníky je připraven zjednodušený program, na kterém se seznámí s mumií, hravou formou si budou moci natisknout vlastní text z hieroglyfů nebo si vyrobí náhrdelník.

„Mám velkou radost, že u nás v Galerii JCM můžeme realizovat jednu z dosud největších a nejzajímavějších výstav s ohromným přesahem. Zároveň u nás na zámku s radostí přivítáme návštěvníky i v období, kdy jsou většinou památky uzavřené. Na zámek Dobříš si můžete udělat výlet i v zimních měsících,” říká ředitel zámku Dobříš Pavel Krejcár.

