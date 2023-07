/FOTO, POZVÁNKA/ Poslední prázdninovou sobotu 26. srpna se zámek Mníšek pod Brdy opět zapojí do oblíbené tradiční akce, kterou je Hradozámecká noc. Na programu budou od 15 do 18 hodin hravé Pohádkové prohlídky pro nejmenší návštěvníky, zábavné Dětské prohlídky v slavnostních sálech plné hádanek a úkolů, promítání pohádek pro děti, výtvarná dílna pro malé i velké umělce.

Státní zámek Mníšek pod Brdy. | Foto: archiv zámku

Od 20 do 23 hodin se pak můžeme těšit také na country hudbu na nádvoří a chybět nebudou ani kostýmované Detektivní prohlídky se slečnou Marplovou pro větší a dospělé návštěvníky. Pro zájemce o klasické prohlídky bude od 15 hodin v zámku v Mníšku pod Brdy otevřený Výběrový okruh se soukromými pokoji posledních majitelů.

Pohádkové prohlídky - prohlídky jsou určené pro rodiny s dětmi především od 3 do 6 let. Provádět bude zámecká komtesa v dobových šatech, která děti hned na začátku zavede do výstavy o pohádce Tajemství staré bambitky 2, která se na mníšeckém zámku natáčela. Děti uvidí originální kostýmy krále, královny i loupežníka Karaby, mapu království, dvojitý trůn nebo kuchyňské vybavení kuchaře Frita. Tomu se ale někde na zámku ztratil kouzelný samovarný hrnec. Pomohou mu ho děti během prohlídky najít? Děti se pak při pátrání ocitnou také v místnosti s názvem Z pohádky do pohádky, kde uvidí třeba trpaslíky, Karkulku nebo tříhlavého draka a na závěr ještě spatří mnoho malých princezen, králů a královen v dobových šatech.

Dětské prohlídky v slavnostních sálech - tentokrát zavede zámecká komtesa rodiny s menšími i většími dětmi do velkých a pěkných slavnostních sálů a jídelen, kde pro ně má připravenu spoustu hádanek a hravých a zábavných úkolů. Čeká je například skládání sněhové vločky, sbírání pohádkové pošty, zkoušení kouzelnických klobouků nebo pohádkový kvíz. A na konci možná i nějaká malá odměna!

Výtvarná dílna - během odpoledne bude otevřeno i tvoření ve výtvarné dílničce. Tady si jistě každý vybere z nepřeberného množství sádrových odlitků různých motivů a velikostí. Vybarvit si tak můžete například srdíčko, květinu, domeček, houbu, kaktus, traktor, auto nebo princeznu a mnoho dalšího. Odpoledne bude také probíhat promítání pohádek pro děti.

Prohlídky výběrového okruhu se soukromými pokoji - prohlídkový okruh představuje bydlení posledních majitelů zámku a zavede návštěvníky do místností, kde Kastové z Ebelsbergu trávili před sto lety většinu svého času. Prakticky zařízené ložnice i koupelny jsou plné drobných předmětů denní potřeby a působí, jako by byly stále zabydlené. Součástí je navíc i dětský pokojíček se spoustou hraček. Tady jistě každého zaujme například maketa školní třídy, společenská hra Dostihy a sázky a především domeček pro panenky, který svítil na elektřinu. V pokojích pak nechybí už ani tehdejší moderní předměty, jako jsou telefony, rádia, gramofon nebo fén na vlasy.

Detektivní prohlídky se slečnou Marplovou - kostýmované zábavné prohlídky pro dospělé jsou přichystány v interiérech základního okruhu s reprezentačními sály a jídelnami. Průvodkyně v roli slečny Marplové, známé postavy románů Agathy Christie, která je vždy příliš zvědavá a na všechno přijde, prozradí, že na zámku došlo ke spáchání zločinu. Tentokrát ale bude potřebovat při pátrání asistenci. Pomohou jí návštěvníci zjistit pachatele?

Hudba v podání Naboso - mezi prohlídkami si bude moci návštěvník poslechnout i zazpívat country písně, které bude na nádvoří zámku vyhrávat uskupení Naboso.

Prohlídky v rámci akce je vhodné rezervovat.

Program 26. srpna



15 - 18 h Pohádkové prohlídky: Tajemství staré bambitky

Dětské prohlídky v slavnostních sálech

výtvarný ateliér

promítání pohádek pro děti



od 15 h výběrový okruh: Soukromé pokoje posledních majitelů



20 - 23 h country hudba na nádvoří

Detektivní prohlídky se slečnou Marplovou