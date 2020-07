V probíhajícím období letních prázdnin se zvýšil pohyb cyklistů po městech. V této chvíli je dobré si připomenout několik základních pravidel při jízdě na jízdním kole. Cyklisté se neustále potýkají buď s neznalostí, nebo odmítají akceptovat zákon o provozu na pozemních komunikacích, který jasně vymezuje jejich povinnosti.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Drahomír Stulír

Začneme-li od našich nejmenších, jednou ze základních povinností dětí do 18 let je povinnost nosit za jízdy řádně nasazenou a připevněnou přilbu. Je s podivem, kolik dětí pustí jejich rodiče na komunikaci bez této základní ochranné pomůcky. Další povinností je doprovodit dítě mladší 10 let osobou starší 15 let při jízdě na pozemní komunikaci.