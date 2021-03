Vykutálená vajíčka aneb trochu jiné Velikonoce. To je letošní výzva, která běží v celé České republice a Dobříšsko se připojuje také. Podmínkou je vyrobit aspoň jedno vajíčko o velikosti minimálně 30 cm jakýmkoli způsobem, vystavit ho třeba do okna anebo na zahradu, či jinam a nafotit.

Velikonoční výzva. Ilustrační foto. | Foto: čtenářka Nikol

Snímek zašlete do Rodinného centra Dobříšek na info@dobrisek.cz a vaše kraslice bude započítaná do soutěže měst o titul Kraslicov 2021. Fotografie lze zasílat do pondělí 5. dubna.