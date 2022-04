Jsme moc rádi, že se nám to vše podařilo překonat a doufáme, že již nikdy tato situace nenastane. Během krátké doby a také ve vysoké absenci členek týmu kvůli opakujícím se karanténám se však trenérkám povedlo všechny naše týmy připravit na jarní sezónu, která je na závody opět velmi bohatá.

U nás ve studiu v současné době trénuje sedm závodních týmů. Nejmenší oddíl přípravky aerobiku bude mít letos na závodech premiéru. Děti ještě stále choreografii na motivy muzikálu Čarodějka pilují, šijí se kostýmy a dolaďují poslední detaily.

Další dva mladší týmy dětí a kadetů závodí v kategorii 5-10 členných týmů na stepech a už mají od března za sebou troje úspěšné závody. Tým dětí, který má velmi pěknou taneční choreografii na téma Belly Dance zůstává zatím ve své kategorii neporažený a děvčata si tak doma do sbírky mohou přidat tři zlaté medaile. Tým kadetů si ze závodů zatím odvezl zlatou, bronzovou a stříbrnou medaili a mají tak v úvodu sezóny kompletní sadu.

Závodnice Aerobik studia Orel DobříšZdroj: archiv Aerobik studio Orel Dobříš

Další dva závodní týmy ve step aerobiku jsou týmy juniorek. Mladší tým s tématem choreografie Jin Jang vybojoval v obrovské konkurenci na dvou závodech Mistry s Mistry a Žij pohybem- liga A stříbro a bronz. Tým starších juniorek má v letošní sezóně smůlu na zranění a celkem velkou nemocnost v týmu. Některá z děvčat již dojíždí do školy do Prahy, a tak je trénování synchronizace obtížné. I z tohoto důvodu dívky zatím absolvovaly jen jeden závod Žij pohybem, kde se jim podařilo vyhrát ligu B. Tento závod byl i premiérovým našeho nejstaršího týmu, který je složený z lektorek studia a bývalých závodnic s průměrným věkem 32 let. Na tomto prvním pražském závodě vystoupaly na bronzovou příčku a měly z umístění obrovskou radost.

První ročník byl komornější, letos bychom chtěli závod ve velkém stylu

Kromě týmů závodících v aerobiku, máme ve studiu také taneční tým kategorie street dance, který je v plné přípravě na nadcházející víkend, kde se představí v soutěži Czech Dance Tour. Velké díky patří našim skvělým trenérkám Kláře Jandové, Kamile Paulové, Kristýně Bílkové, Karolíně Duškové, Báře Pechmannové a Anetě Svobodové, které i přes značné překážky dokázaly vše správně načasovat a připravit závodnice na novou sezónu.

Kdo by chtěl všechny naše týmy vidět pohromadě a naživo, bude mít možnost zhlédnout blok vystoupení Aerobik studia Orel Dobříš v podvečer tradičních Májových slavnostní města Dobříše v sobotu 21. května. Jsme teprve na začátku celé závodní sezóny, a tak držíme všem týmům palce, ať se v plném zdraví zúčastní všech závodů, které si naplánovaly, každý závod si užijí, a ať mají vždy krásný pocit z odvedeného výkonu. Jakákoliv medaile už ať je jen tou třešničkou na dortu.

Tým lektorů ASOD