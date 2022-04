Trasa vedla po nově vybudované cyklostezce pojmenované po Jakubu Krčínovi. Nejprve se běží kolem Strnadovského mlýna, kde se pase stádo ovcí a vládne doslova velikonoční atmosféra. V jednom z největších stoupání si pak běžci připomínají den ukřižování, když míjí křížovou cestu, kterou tvoří unikátní kamenné kříže s barevnými obrázky. Celkové převýšení hlavní trati je 300 m n.m., tak někdo může mít pocit, že se blíží na Kalvárii, ale není to tak. Zrovna probíhají kousek za Jesenicí u Sedlčan. Trasa se klikatí rozkvétajícím se údolím směrem na Sedlčany. Když se naskytne nádherný pohled na Vysoký Chlumec, tak se blíží otočka a závodníci běží zpět. Závodníci se při běhu zpět potkávají a vzájemně si fandí. Celkově vládne hodně přátelská atmosféra a radost, že si můžeme společně vyzkoušet něco nového. Cestou zpátky již všichni vyhlíží Monínec, protože pak víte, že cíl je už nedaleko.

Hlavní závod po celou dobu vede trojice běžců, kteří běží vyrovnaně až do posledního kilometru, kde se o letošním vítězi rozhodlo. Závodníci proběhli cílem v rekordních časech na 10 km i na půlmaratonské trati. Vítězem hlavního závodu se stal Michal Hrach s časem 1 hodina 23 minut, který zlepšuje traťový rekord o 10 minut.

První závodníci získali unikátní dřevěné medaile se symbolem akce, předměty věnované partnery závodu. Vítěz hlavního závodu pak získal putovní pohár, domácí dort a další hodnotné ceny. Účastníci se po závodě dávají do řeči a domlouvají se na dalších sportovních akcích. Pořadatelé po skončení závodu rovnou přemýšlí, co v příštím roce zlepšit. „Děkujeme všem partnerů, pořadatelům, ale hlavně běžcům i divákům, že nás v závodě podpořili. Cítíme, že je to pro nás závazek do dalšího roku. Běžecký závod chceme pořádat každý rok na jaře. Již teď mám papír plný úkolů, co příště zase vylepšit. Chtěli bychom touto akcí stmelovat komunity běžců z města, okolních obcí a nedalekých měst, které se mohou zapojit do účasti nebo být v budoucnu součástí organizačního týmu,“ řekl hned po závodě Michal Davídek.

Robin Čumpelík

O Prčickém půlmaratonu

Sedlecko-prčický půlmaraton doplněný závodem na 10 km a během pro děti. Když se v posledních dvou letech zastavily nejrůznější sportovní akce, přerušila činnost sportovních oddílů a dětských kroužků, tak jsme si uvědomili, jak je pro nás radost z pohybu a společnost přátel důležitá. Akce se rušily, přesouvaly, ale my jsme dostali chuť položit základ něčemu novému. Založili jsme novou tradici sportovní akce na Sedlecko-Prčicko-Sedlčansku. Prčický půlmaraton – běh přátel svobodného a zdravého života. Více informací najdete ZDE.