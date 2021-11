"Rybářský kroužek chce velmi moc poděkovat "Kaprařům ze závodů pro Patricii" a orgánizátorovi Radkovi Zachovi, za krásné dárky pro naše malé rybáře z našeho rybářského kroužku Rožmitál. Moc si toho vážíme. Všichni závodníci se vzdali cen na charitativním závodu pro Patricii a darovali je našemu rybářskému kroužku. Opravdu veliké díky. Ani slovy nejde vyjádřit, jak jsme šťastní a kolik dárky ještě nadělají radosti dětem.

Uspořádat závody a pomoci tím někomu, kdo to opravdu potřebuje, byl nápad hlavního organizátora Radka Zacha, rybáře s velkým srdcem. Radek Zach poznal maminku malé Patricie díky své přítelkyni. Když se dostaly do tíživé situace, protože je tatínek malé holčičky opustil, rozhodl se Radek pomoci. Proč nespojit náš krásný rybářský koníček s akcí, která dává smysl, a která pomůže někomu, kdo neměl v životě štěstí? Malá Patricie štěstí bohužel opravdu neměla. Po přidušení, kdy museli malou princeznu oživovat, došlo k poškození mozku (DMO, dětská mozková obrna). Díky tomuto vážnému zásahu je dodnes 4,5 letá Patricie vyživována pomocí sondy do břišní dutiny. Závod se konal 28. až 31. října 2021. Startovné pro dvojici bylo 5000 korun. Dvě třetiny vybraných peněz jdou přímo Patricii, jedna třetina jsou náklady na závody. Peníze byly odeslány na účet maminky malé Patricie, výtěžek z této akce byl ve výši 45 100 korun. Maminka přijatou platbu potvrdila. Ještě jednou patří velké poděkování všem za podporu."

Jaroslava Nassová a Aleš Haluska - Rybáři Rožmitál p. Tř.