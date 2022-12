Ze Šumavy si rybaříci odvezli krásná umístění, plyšáky i mikulášskou nadílku

/FOTOGALERIE/ Rybářský kroužek Rožmitál pod Třemšínem se účastnil rybářských závodů v rybolovné technice a to na Šumavě u skvělých přátel ze Zdíkova. Tohle spojenectví rybářských kroužků inicioval před několika roky dnes zesnulý starosta města Rožmitálu Josef Vondrášek a o to je to dnešní spojenectví cennější.

Rybářských závodů na Šumavě v obci Zdíkov se zúčastnil i rybářský kroužek Rožmitál pod Třemšínem. | Foto: Aleš Haluska

Přijali jsme pozvání na přátelské Mikulášské halové RT závody. Děti byly rozděleny na starší, mladší a úplné začátečníky, takže šance byly vyrovnané. Letos jsme ještě neměli moc možností na pořádný trénink, ale vše bylo v přátelském a veselém duchu. Bylo o nás všechny skvěle postaráno, občerstvení, teplý čaj, pití pro děti, vše bylo perfektní. Jako třešničku na dortu si připravili Zdíkovští závod i mezi vedoucími. Musíme říct, že to bylo krásné dopoledne. Obrovské díky přátelům ze Zdíkova v čele s vedoucím rybářské mládeže Vilémem Klapsiou. Malí rybaříci si udělali exkurzi do rybářství, kde je čekal také Mikuláš Rožmitálu se podařilo získat dva poháry a to 2. místo v RT starší žáci Ondra Nass a 3. místo ve stejné kategorii Kája Jeníček. Všem gratulujeme k super umístěním a účasti a děkujeme za reprezentaci. Všichni si odvezli krásné plyšové medvídky a mikulášské balíčky. Jsme na Vás moc pyšní. Děkujeme městu Rožmitál pod Třemšínem za podporu naší rybářské mládeže a zajištění dopravy dětí. Poděkování zaslouží i vedoucí, kteří se s dětmi závodů účastnili ve svém volném čase a to Tomáš Bláha, Eliška Melounová, Aleš Haluska a Jaroslava Nassová. A rovněž rodičům, kteří se svými dětmi jeli podpořit. Autor: Jaroslava Nassová