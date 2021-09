Eva se v této situaci obrátila na Respondeo. Sociální pracovnice Respondea se souhlasem matky zkontaktovala školy, zjistila, co je největší problém a navrhla postup, jakým způsobem bude se školou spolupracovat matka. Dále zajistila možnost doučování dětí. Následně oběma chlapcům sociální pracovnice pomohla s přípravou na online výuku a zároveň společně udělali nástěnku, kde bylo vše jasně a přehledně uvedeno – rozvrh přednášek, úkoly, předměty, kde je třeba být více aktivní a doučit se látku.

Jak už bylo v úvodu řečeno, Eva jako samoživitelka potřebovala chodit do zaměstnání. Chlapci tak zůstávali v době distanční výuky doma sami, a tím začali problémy s plněním školních povinností. Chlapci se také často mezi sebou hádali. Eva byla bezradná, protože opustit zaměstnání by znamenalo pro rodinu velký existenční problém. Zároveň věděla, že děti potřebují dohled.

Eva je samoživitelka. Starší syn studuje na střední škole, mladší navštěvuje základní školu. V době, kdy probíhala pouze distanční výuka, se v rodině vyskytl problém s tím, že oba chlapci nezvládali samostatně plnit své školní povinnosti a Eva se ocitla v situaci, kdy potřebovala chodit do práce a zároveň se o chlapce postarat.

