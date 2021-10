Známý rybář už podruhé zavítal do rybářského kroužku v Rožmitále pod Třemšínem

Vzácná a moc příjemná návštěva přijela do Rybářského kroužku Rožmitál pod Třemšínem. Známý rybář Jiří Ouředníček, top rybář. Loni mladé nadšence do rybolovu potěšil nádhernou přednáškou na téma feeder a letos to je chytání na položenou a kaprařina. Byl opět skvěle připraven, přivezl na ukázku pruty a vše co ke kaprařině patří jako boili, bižuterii, vlasce, signalizátory a mnoho dalšího.

Do rožmitálského rybářského kroužku zavítal top rybář Jiří Ouředníček. | Foto: Aleš Haluska