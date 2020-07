Ve čtvrtek vyrazili do brněnských ulic. „V letních měsících budeme rozdávat tištěná upozornění po celém městě,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Kampaň uvítal třeba důchodce Boris Šustek. „Děti nesmí zůstat v rozpáleném autě, ale stává se to. Já vozím psa a dávám si pozor, abych ho v autě nezapomněl,“ řekl.

Pokud kolemjdoucí narazí na dítě nebo zvíře zavřené v autě, měli by se prvně porozhlédnout v okolí po rodičích nebo řidiči, nahlédnout do nejbližších obchodů. „Pokud by kolemjdoucí viděl, že dítě nereaguje nebo kolabuje, měl by zavolat na tísňovou linku. V rámci krajní nouze může rozbít okénko co nejdál od dítěte, aby se k němu dostal,” přiblížil Ghanem postup při záchraně dítěte.

Lidé by měli být opatrní hlavně v pátek, na který meteorologové předpověděli více než třicet stupňů.

LENKA KROČILOVÁ