Dvanáct minut po deváté hodině ranní padl na další budovy někdejší výtopny Brandl 165 metrů vysoký komín. „Špička komína dopadla přesně na terč nejdále položené budovy. Komín se v poslední fázi letu zlomil asi třetinu od vršku, s tím jsme ale také počítali,“ přiblížil technický vedoucí odstřelů společnosti Metrostav, který celou akci řídil, Vladimír Pravda. Akci si pochvaloval na místě i stavbyvedoucí divize 8 Metrostavu Vlastimil Soukup, který koordinuje veškeré akce v areálu. „Vše dopadlo úplně tak, jak jsme spočítali. Komín projel budovami snad na centimetr přesně.“

Podle odhadů policistů bylo jen na silnici a uzavřené tramvajové trati na tisíc zvědavců. Některé museli vyhánět i z vlakového kolejiště, protože to bylo normálně v provozu. „Pamatuji se, jak se to stavělo a s velkou slávou spouštělo. No, a najednou je všechno pryč. Jen jsem zvědav, co tady vznikne,“ popsal dvaašedesátiletý Miroslav Patka, který si odstřel komína nenechal ujít ani s manželkou.

Jestliže samotný kontrolovaný odstřel zvedl vlnu aplausu, někteří tak nadšení nebyli. Třeba jedenáctiletí kamarádi Dominik a Jirka. „Já jsem si myslel, že když komín odstřelí, že se rozletí na všechny strany. Tak jsem trochu zklamán,“ popsal Jirka. Jeho kamarád se byl u komínu podívat na oficiálním rozloučení. „Byl to pořádný kus. Rozebírat rukama bych to nechtěl. Parádně to spadlo.“

Ve chvíli odstřelu pro jistotu těžký tahač lanem táhl komín do prostoru, kam měl spadnout. „Samotný pád tělesa komínu k zemi trval asi sedm vteřin od odstřelu. „Mně se to zdálo delší, ale nevím. Jako by se mu spadnout nejdřív nechtělo,“ poznamenal další z diváků Josef Lumík. Podle střelmistra Pravdy to ale sedm sekund cirka trvalo. „Nejdelší jsou ty tři, čtyři vteřinky, než dostane švih,“ popsal Pravda.

Pád na další budovy bývalé teplárny nebyl náhodný. Zaprvé to byl nejlepší směr, kam komín „položit“. Pád komínu byl navíc budovami ztlumen a komín naopak pomohl k demolici těchto objektů. Ještě před odstřelem hasiči doslova utopili ploché střechy objektů, na které měl komín spadnout, vodou. Běžně se tak koná kvůli snížení prašnosti.

Likvidace sutin potrvá několik měsíců. „Zájmem Metrostavu samozřejmě je zlikvidovat odpad co nejdříve. Předpokládaná doba je přibližně čtyři měsíce, ale vzhledem k tomu, že je již konec září, bude hodně záležet na tom, co nám dovolí klimatické podmínky,“ sdělil ředitel oblastního zastoupení Metrostav v Liberci Jan Syrůček. Veškerý odpad, který demolicí areálu vznikne, jedná se zejména o ocel a beton, projde tříděním a recyklací. Beton se rozdrtí na recyklát a nevyužitelný či nebezpečný odpad bude zlikvidován v souladu s platnými právními předpisy.

Areál někdejší výtopny Brandl patří městu, potažmo městské společnosti Jablonecká energetická (JE). „Celkové náklady na demolici areálu by dle našich propočtů neměly překročit 1,5 milionu korun, přičemž největší část financí spolkne právě likvidace nebezpečného odpadu,“ doplnil člen představenstva JE Boris Pospíšil.

Výtopna ztratila význam po restruktualizaci veřejného vytápění. Po demolici vznikne prostor pro další průmyslový rozvoj. Podle náměstka primátora a předsedy představenstva společnosti Milana Kouřila vznikne i studie možnosti využít prostor pro nakládání s odpady.