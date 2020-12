Na 164,5 kilometru ve směru jízdy na Prahu zasahovaly dvě hlídky cizinecké policie. „Policisté na místě zajistili dvě osoby, které seděly v travním porostu u dálničního tělesa na okraji komunikace,“ popsala Čírtková.

Policisté provedli kontrolu oprávněnosti pobytu na našem území. Cizinci uvedli, že jsou z Maroka. Do České republiky vstoupili bez cestovního dokladu a bez platného oprávnění k pobytu. „Porušili také ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, protože nemají výjimku vztahující se k ochraně zdraví před zavlečením onemocnění Covid-19,“ připomenula policejní mluvčí.

Oba muže policisté zajistili a eskortovali na odbor cizinecké policie. „Tam jsme s nimi provedli prvotní úkony v rámci správního řízení. Bylo zřejmé, že cizinci vstoupili na území České republiky bez cestovního dokladu a pobývali na našem území bez platného oprávnění k pobytu,“ uvedl Oldřich Chaloupka, vedoucí odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Provedené testy na onemocnění Covid-19 byly u obou cizinců negativní. „Po provedení identifikačních úkonů vedoucích ke zjištění totožnosti cizinců měli policisté důvodné podezření, že jeden z Maročanů je osobou mladistvou. To se potvrdilo speciálním vyšetřením v nemocnici. Tento cizinec byl ve spolupráci s odborem sociálně právní ochrany dětí a na základě vydaného předběžného opatření Okresního soudu v Jihlavě umístěn do Výchovného ústavu v Praze,“ sdělila Dana Čírtková.

Druhý cizinec putoval do Zařízení pro zajištěné cizince Vyšní Lhoty. „V průběhu řízení oba cizinci uvedli, že do České republiky přicestovali v úkrytu návěsu kamionu, do kterého nastoupili na přesně neustanoveném místě na území Rakouska. Cílem jejich cesty bylo území Spolkové republiky Německo,“ doplnila Čírtková.