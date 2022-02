„To byla doba. Pamatuji osmdesátky, kdy všude bylo stejné zboží. Jeden typ švestkového kompotu, jedna marmeláda, jahodové nanuky. Ještě počátkem devadesátých let jsem pro to chodil do sámošky kousek od plavecké haly v Jankovcově ulici. Dnes si tam leda tak mohu nechat vyšetřit oči,“ vzpomíná teplický pamětník Lukáš Davajský.

Na řadě míst se podepsal zub času. Třeba v Lipové ulici v lázeňském městě z bývalé samoobsluhy Jednoty stojí už pouze torzo. Na okně je slunečními paprsky vybledlý vzkaz, že je prodejna dočasně uzavřená. Už řadu let. Přitom ještě v devadesátkách se zde dalo koupit jídlo a základní drogistické potřeby a také deset deka vlašského salátu do kelímku. Dnes ze střechy tehdy jediné prodejny široko daleko padají kusy krytiny, zloději si odmontovali vše, co se dalo zpeněžit ve sběrně. Vstupní schody se drolí.

„Je to už léta zavřené, nic se tu neděje. Přitom to bývala taková dobrá prodejna pro široké okolí. Ještě dnes si vybavuji prodavačky,“ vzpomíná na dřívější dobu Josef Kordák. Bydlí nedaleko, okolo chodí na procházky se psem. Po sametové revoluci se tu prý chystal nový projekt na prodejnu, ale nikdy nevyšel.

Zbyla jen základní deska

Nejhorší osud potkal potravinovou prodejnu v ulici Rooseveltova. Zůstala z ní pouze základní deska a keři zarostlý náznak schodů ke vstupním dveřím. Soukromý prostor. Už řadu let neměnný. Přitom to vypadalo, že by tu mohl vyrůst nový objekt.

Řadu bývalých socialistických samoobsluh, ať už ve městech nebo na venkově, si pod svá křídla vzala asijská komunita. Zachovala tam statut potravin, v jejich podnikatelské režii. Takzvané vietnamské večerky můžeme najít v Teplicích například u botanické zahrady, v Horově ulici nebo třeba v Buzulucké ulici v Řetenicích.

Vzpomínky na nákupy a zboží z časů socialismu má většina Čechů. Vybavují si okamžiky, kdy stáli fronty na toaletní papír, olizovali Vitacit nebo cucali z tub Pikao a Jesenku. Martin Hemala tuto dobu prožíval jako dítě školou povinné. „Sbíral jsem obrázky ze žvýkaček Bajo. Doma jsem je rovnal v knihách. Podařilo se mi jich sesbírat celou krabici. Už ani nevím, kde to pak skončilo,“ poznamenal dnes už dospělý podnikatel.