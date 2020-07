O krok dál směrem k lázeňství se chce v příštích měsících posunout Klášterec nad Ohří. Zatím provozuje v podstatě jen wellness. Aby dosáhl cíle, jedná se silným strategickým partnerem, Priessnitzovými léčebnými lázněmi v Jeseníku, s nímž by měl do konce roku založit společný podnik.

„Chtěli bychom oživit značku Lázně Evženie s. r. o., která vznikla už dříve, ale zatím spí, a využít ji pro tento podnik,“ uvedl starosta Štefan Drozd. Základní ideou je, že do podniku město vloží nemovitosti a movité věci, které souvisejí s lázeňstvím, a jejich partner bohaté zkušenosti v oboru. Současně by ale měl přinést také investici kolem 100 milionu korun, díky které vyroste lázeňský dům se 120 až 150 lůžky.

Původně měla být spolupráce vyjasněná na konci června, epidemie koronaviru ale vše oddálila zhruba o půl roku. „Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník utrpěly finanční ztráty jako všichni ostatní, proto jsme s napětím očekávali, jaký to bude mít vliv na další spolupráci. Vše ale pokračuje dál,“ uvedl starosta.

Město už má připravený soupis majetku, jehož účetní hodnotu má následně vyčíslit znalecký ústav. Od té se pak má odvíjet i výše prvních investic protistrany. Podle starosty by společný podnik mohl vzniknout do konce roku. „Následně by náš partner mohl začít s přípravnými pracemi, což potrvá minimálně rok, protože do nich bude promlouvat ministerstvo zdravotnictví. Stavět by se v ideálním případě mohlo v roce 2022,“ odhadl Drozd.

Klášterečtí strategického partnera získali díky tomu, že poptávali lázně a finanční skupiny v Česku, ale i Německu a Rakousku.

Výsledek předčil očekávání. Podle původních předpokladů totiž mělo nést tíži investic město.

Zástupci společnosti Priessnitzovy léčebné lázně už představili svůj rozjetý byznys i plány v Klášterci nad Ohří na únorovém zasedání zastupitelstva. Přijel předseda představenstva Michal Gaube a místopředseda Vladimír Odehnal.

Řeší přetlak poptávky

Podle Odehnala společnost více než dvě dekády hospodaří v kladných černých číslech, realizovala investice kolem 400 milionů korun, má kolem osmi set základních lůžek a zažívá přetlak poptávky nad nabídkou.

„Proč jsme tu? Už nějakou dobu hledáme, kde by bylo možné podílet se na rozvoji lázeňství v místě s výskytem minerální vody. Protože je voda v Klášterci skutečně velice zajímavá a protože velice dlouho pracujeme v oblasti balneologie, tak jsme v okamžiku, kdy jsme byli osloveni, reagovali pozitivně,“ nastínil Odehnal.

„Zatím jsme v začátku diskuzí. Nepůjde jen o vybudování ubytovací kapacity, která je z hlediska základní ekonomiky to nejzásadnější, je to také o dobudování balneoprovozu, ujasnění si, které indikace se budou rozvíjet primárně, které sekundárně. Chybí tu také dostatečně silný gastroprovoz,“ doplnil s tím, že všechny tyto složky by společnost chtěla rozběhnout současně.

Zároveň neskrýval, že největším problémem bude zabezpečení klíčových pracovníků při současné personální nouzi.

Správcem kláštereckých léčebných pramenů je v současnosti společnost ARC-MED. Protože se v Klášterci nad Ohří neprovozuje léčebně rehabilitační péče, potřebuje výjimku od ministerstva zdravotnictví. Ta vypršela na konci června, společnost má ale zažádáno o prodloužení. Žádost podpořilo město i jeho partner, kteří potvrdili, že chtějí založit společný podnik.