Jako nejhorší se situace jeví na Cejlu a v blízkých ulicích. „Bydlím ve Spolkové ulici a venčení štěněte je zkouškou nervů a pozornosti, aby se k použité stříkačce nedostalo dříve, než mu zabráním ji ochutnat. Venčení v naší čtvrti připomíná spíše slalom mezi odpadky a marné hledání odpadkového koše na sáček které už spousta pejskařů vzdala a ani po psech neuklízí,“ smutnila Zuzana Fialová.

Představitelé obou městských částí, které mají problémovou ulici a okolí v gesci, si jsou nepořádku vědomi. Avšak řešení problému zatím připomíná boj s větrnými mlýny.

„Za městskou část Brno-střed mohu potvrdit, že nepořádek a úklid v lokalitě ulic Cejl, Bratislavská, Křenová a okolí řešíme neustále. Je to jediná obytná lokalita městské části, kde se ručně uklízí odpadky každý den, a to i v sobotu a v neděli. Často sem zajíždí také čistící vozy na mokrý úklid, pokud je to potřeba, například do lokality kolem divadla Radost. Přidávali jsme odpadkové koše, kde chyběly, neustále dokola řešíme černé skládky na ulicích, snažíme se zajistit jejich co nejrychlejší likvidaci. Je to opravdu těžké, udržet zde pořádek, ale dlouhodobě se o to v rámci možností městské části snažíme,“ uvedla mluvčí Brna-středu Kateřina Dobešová.

Stejnými potížemi trpí i městská část, která se stará o východní část oblasti. „Pokud jde o odpadky, v pracovní dny zajišťujeme každé ráno úklid. To je v rámci městských částí velký nadstandard. Vedle toho platíme další pracovníky, kteří v malém nákladním autě neustále likvidují černé skládky, které vznikají na ulicích. Zajišťujeme také čištění chodníků v oblasti Cejlu a Bratislavské. Bohužel velice rychle není poznat, že byl chodník vyčištěný,“ uvedl starosta Brna-severu Martin Maleček.

Hledání odpadkového koše

Přidružený problém, který místní trápí, je mezi odpadem vyčnívající množství psích výkalů. „Ocenila bych, kdyby se s tím něco udělalo. Osobně nosím vlastní sáčky, protože nikde jinde nejsou. A když jeden použiji, musím s ním kolem Svratky chodit deset minut, než najdu místo, kde ho vyhodit,“ řekla například Nikola Helbichová.

Narážela tak na skutečnost, že najít odpadkový koš je v lokalitě mnohdy detektivní práce. Na Cejlu jsou dva na zastávce Tkalcovská. Pak dlouho nic. V Spolkové ulici žádný. V Přadlácké jeden.

„Koše jsou tradiční téma. Máme je zde v obvyklé frekvenci. A také v závislosti na přítomnosti technických sítí v chodnících, které vylučují možnost zabudování košů do země. S koši stojícími na povrchu nejsou dobré zkušenosti. Navyšováním jejich počtu v této době vedení radnice nepočítá, podle dlouhodobých zkušeností se jeví jako účelnější každodenně uklízet. Příkladem může být plácek pod platany, který je koši vybavený, ale bohužel je zde každý den potřeba uklízet.,“ doplnil Maleček.

Chystaná revitalizace Cejlu a okolí:



* Příští rok revitalizace parčíku na roku ulice Vlhké a Cejlu za zhruba 4 miliony korun.



* Parková úprava v ulici Husovická na bývalém náspu železniční trati Tišnovka.



* Rekonstrukce areálu bývalého zábrdovického nádraží u zábrdovického mostu.



* Uzavření problematického vnitrobloku Vranovská, Zubatého, Trávníčkova oplocení.