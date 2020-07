Jak potvrdil manažer českobudějovické restaurace Masné krámy František Sýkora, za stůl u nich usedají především Češi. „Pokles návštěvníků pozorujeme u zahraniční klientely, co se týká domácích turistů a stálých štamgastů, je vše na předkoronavirové úrovni,“ popsal.

Podobně to vidí i šéfkuchař táborské restaurace Goldie a člen Národního týmu kuchařů a cukrářů Martin Svatek. „Češi nás v tom nenechali a židle v restauraci nestíhají stydnout,“ směje se. „Zahraniční turisté a výletníci nám však schází,“ uvedl.

Pokoronavirový rozjezd hodnotí vesměs podobně. Majitel písecké restaurace Pod Věží Jiří Langer zmínil, že se v branži vše pomalu, ale jistě vrací k normálu. „Letní sezona je o turistech, k nám však chodí hlavně Češi,“ řekl.

JEZDÍ CYKLISTÉ

Kuchař a zároveň vedoucí vodňanské restaurace Zlatý soudek Karel Jarmar pozoruje rozmach cyklistiky. „O minulém víkendu bylo hezky a zavítalo k nám mnoho klientů. V případě kolařů, ale právě záleží hodně na počasí,“ naznačil.

Volný čas využili k úklidu a vylepšení zázemí provozů. Na koronavirové období nikdy nezapomenou. „Lidé si konečně zvykli na roušky, myslím, že se vrátí a nebude to divné,“ odhaduje Jiří Langer.

SOLIDARITA ZÁKAZNÍKŮ

Lidé z českých Benátek Karla Jarmara těšili podporou. „Během nouzového stavu nám dělali radost tím, že například za jídlo nechávali větší spropitné. Ta solidarita byla opravdu milá,“ dodal.

Podle něj se v gastronomii zdražovalo a lidé jsou náročnější. „Chtějí lepší služby, servis i kvalitní jídlo odpovídající ceně,“ řekl. Na sezonu obměnili menu. „Děláme nadívanou křepelku, oblíbené jsou kapří hranolky či vepřová panenka,“ osvětlil.

Martin Svatek kromě drobných úprav v restauraci nehodlal zahálet. „Vařil jsem doma, seniorům i v nemocnici. Přežili jsme to, museli jsme. Teď do toho jdeme znovu a hlavně s úsměvem,“ přiblížil s tím, že to byla nezaplatitelná zkušenost. „Budu vzpomínat na to, že kolektiv krize semkla. Drželi jsme pohromadě jako skvělá parta,“ popsal pozitivní vliv.

V Goldie kladou důraz na kvalitu, kterou zákazník chce. Kuchaři mají dle Martina Svatka nejhezčí období. „Všechno roste, všechno je místní. Děláme meruňkové knedlíky, koláč z borůvek, používáme obyčejné a dostupné věci jako květák či mrkev,“ vyjmenoval.

DŮRAZNÁ HYGIENA

Změnu preferencí ohledně služeb nebo skladby jídel František Sýkora v Masných krámech nepozoroval. „Jedině snad vetší důraz hostů na čistotu a hygienu,“ všiml si.

Jiří Langer má v Písku Pod Věží i cukrárnu, zaměstnanci se dle jeho slov po nucené dovolené teprve rozkoukávají. „Polovinu zákusků si vyrábíme sami, máme výborný štrúdl, vyhlášená je i buchta tzv. kynutý bramborák,“ láká hosty.